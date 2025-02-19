Буковина проводит спарринг с Полесьем-2. Стартовые составы

«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. В среду, 19 февраля, команда проведет два контрольных поединка.

В первом матче дня «Буковина» встретится со второй командой житомирского «Полесья». «Полесье-2» выступает в группе А Второй лиги Украины. После первой части сезона команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

Подготовка «Полесья-2» ко второй части сезона стартовала в начале февраля на базе под Житомиром, после чего команда отправилась на сбор в Ужгород. «Полесье-2» уже провело два спарринга – обыграли ФК «Ужгород» со счетом 2:1 и сыграли вничью с «Металлистом» (0:0).

Ранее сообщалось, что «Буковина» на учебно-тренировочный сбор взяла 29 футболистов.