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Украина. Первая лига
19 февраля 2025, 11:28 | Обновлено 19 февраля 2025, 11:59
133
0

Буковина проводит спарринг с Полесьем-2. Стартовые составы

Черновицкий клуб начал вторую часть тренировочных сборов

19 февраля 2025, 11:28 | Обновлено 19 февраля 2025, 11:59
133
0
Буковина проводит спарринг с Полесьем-2. Стартовые составы
ФК Буковина

«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. В среду, 19 февраля, команда проведет два контрольных поединка.

В первом матче дня «Буковина» встретится со второй командой житомирского «Полесья». «Полесье-2» выступает в группе А Второй лиги Украины. После первой части сезона команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

Подготовка «Полесья-2» ко второй части сезона стартовала в начале февраля на базе под Житомиром, после чего команда отправилась на сбор в Ужгород. «Полесье-2» уже провело два спарринга – обыграли ФК «Ужгород» со счетом 2:1 и сыграли вничью с «Металлистом» (0:0).

Ранее сообщалось, что «Буковина» на учебно-тренировочный сбор взяла 29 футболистов.

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Буковина Черновцы Полесье-2 Житомир учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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