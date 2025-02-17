Взяли 29 игроков. Буковина отправилась на учебно-тренировочный сбор

Первый этап подготовки ко второй части сезона «Буковина» проводила в Черновцах. 17 февраля команда отправилась на первый десятидневный закарпатский учебно-тренировочный сбор.

На первом этапе подготовки к возобновлению сезона команда работала в режиме двухразовых тренировок, которые совмещала с работой в тренажерном зале. Итогом первого зимнего сбора стала контрольная игра с второлиговым ФК «Ревера 1908», в которой «желто-черные» праздновали победу 4:1.

В понедельник, 17 февраля, стартовал базовый этап подготовки «Буковины» к весенней части сезона 2024/25. Утром команда отправилась на первый десятидневный закарпатский учебно-тренировочный сбор, который продлится до 27 февраля. «Желто-черные», как и в прошлом зимнем межсезонье, будут базироваться в комплексе «Камелот», который находится недалеко от Ужгорода. Уже вечером состоится первая тренировка команды.

В рамках первого сбора в Закарпатье «Буковина» запланировала провести шесть контрольных поединков. Откроют игровую программу спаррингов на этом этапе подготовки «желто-черные» двумя матчами в один день: в среду, 19 февраля, буковинцы в 12:00 сыграют с житомирским «Полесьем-2», а в 14:00 команду ожидает встреча с запорожским «Металлургом». 22 февраля подопечные Григория Чурилова будут противостоять двум закарпатским клубам – «Минаю» и «Ольховцам», 26 февраля сыграют с «Агробизнесом», а завершат данный этап подготовки «желто-черные» поединком с «Металлистом 1925» в Винниках.

На первый закарпатский учебно-тренировочный сбор отправились 29 футболистов, среди которых сразу пятеро юных воспитанников из команды «Буковина» U-19:

Вратари: Иван Пономаренко, Даниил Каневцев, Дмитрий Погорелый, Ярослав Фуркало;

Защитники: Никита Безуглый, Максим Лопыренок, Кирилл Прокопчук, Юрий Дудник, Андрей Бусько, Игорь Солдат, Дмитрий Шинкаренко, Ян Морговский, Михаил Рудавский, Алексей Орлов;

Полузащитники: Виталий Кольцов, Юрий Глущук, Роман Бодня, Владислав Хамелюк, Родион Плакса, Иван Тищенко, Арсений Килев, Богдан Бойчук, Даниил Голуб, Данило Гончарук, Иван Филипчук, Дмитрий Стецюра, Артем Илика;

Нападающие: Андрей Андрейчук, Максим Гирный.