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Англия
16 мая 2022, 05:20 | Обновлено 16 мая 2022, 05:29
1025
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»

Наставник «Манчестер Сити» – о чемпионской гонке в АПЛ

16 мая 2022, 05:20 | Обновлено 16 мая 2022, 05:29
1025
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 37-го тура АПЛ, а также поделился ожиданиями от чемпионской гонки.

На вопрос о пожеланиях «Саутгемптону» в матче с мерсисайдцами Гвардиола ответил: «Я бы пожелал им обыграть «Ливерпуль» со счетом 4:0».

Также босс «Сити» добавил: «У нас есть большая возможность стать чемпионами дома. Все в наших руках. Нам не нужно смотреть ни на что, кроме самих себя. Мы просто должны отдать все.

Я сказал игрокам, чтобы они не расстраивались сегодня, потому что мы показали действительно хорошую игру», - сказал Гвардиола.

Отметим, что «Ливерпуль» отстает от «Сити» на 4 очка, но имеет одну игру в запасе за 1 тур до конца сезона АПЛ.

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Источник Sky Sports
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