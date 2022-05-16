Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 37-го тура АПЛ, а также поделился ожиданиями от чемпионской гонки.

На вопрос о пожеланиях «Саутгемптону» в матче с мерсисайдцами Гвардиола ответил: «Я бы пожелал им обыграть «Ливерпуль» со счетом 4:0».

Также босс «Сити» добавил: «У нас есть большая возможность стать чемпионами дома. Все в наших руках. Нам не нужно смотреть ни на что, кроме самих себя. Мы просто должны отдать все.

Я сказал игрокам, чтобы они не расстраивались сегодня, потому что мы показали действительно хорошую игру», - сказал Гвардиола.

Отметим, что «Ливерпуль» отстает от «Сити» на 4 очка, но имеет одну игру в запасе за 1 тур до конца сезона АПЛ.