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14 мая 2022, 16:10 | Обновлено 14 мая 2022, 16:13
118
0

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Андрей Ярмоленко против Александра Зинченко

14 мая 2022, 16:10 | Обновлено 14 мая 2022, 16:13
118
0
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 15 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Лондоне. Судья Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 16:00 по Киеву.

Вест Хэм 

Столичный клуб неплохо нечал сезоне и претендовал даже на зону Лиги чемпионов, но на длинной дистанции силенок не хватило. Выше седьмого места уже не прыгнуть, а потерять его будет тоже сложно. Для этого нужно проиграть два матча, при том, чтобы «Ливерпуль» в заключительном туре обязательно уступил «Вулверхэмптону». Не самый вероятный сценарий, но все же возможный, ведь выездной поединок против набравшего хода «Брайтона» будет явно не из легких. 

Украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко доигрывает последние матчи в лондонском клубе. Вероятно, мы увидим и несколько минут в его исполнении. Но он далек от основы, и практически не решает серьезных задач для команды Дэвида Мойеса.

Манчестер Сити

Парни Пепа Гвардиолы в конце сезона сносят всех со своего пути, набивая невероятную голевую разницу, чтобы даже в случае осечки стать чемпионами. «Ливерпуль» находится на расстоянии трех очков, поэтому уже в воскресенье «небесно-голубые» могут практически закрыть вопрос о золотых медалях АПЛ. Сейчас голевая разница +72 и +65 соответственно в пользу клуба из Манчестера. Это может быть четвертый чемпионский титул «Сити» за пять лет, настрой на матч будет соответствующий.

В лазарете «горожан» пребывают несколько исполнителей, таких как Диас, Уокер и Стоунз. Также вряд ли сыграют Фернандиньо и Лапорт. С первых минут ждем появления Александра Зинченко, на данном этапе он является игроком основного состава.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» победит и сделает это уверенно. Нашей ставкой будет позиция фора (-1.5) на МС – 2.05 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вест Хэм»: Фабьянски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Нобл, Форнальс, Антонио.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Родри, Аке, Зинченко, Силва, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Фоден.

15 мая, воскресенье

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
Лондон. Олимпийский стадион. 16:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:3
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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