ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец арендовал воспитанника Сан-Паулу
Райан Карлос до конца сезона будет выступать за одесситов
Одесский «Черноморец», выступающий в Украинской Премьер-лиге, арендовал левого защитника «Байя» Райана Карлоса.
По информации одесского клуба, футболист будет выступать за «Черноморец» до конца текущего сезона. Остальные детали сотрудничества стороны не разглашают.
22-летний защитник отыграл первую часть сезона в чемпионате Бразилии Серии Б за команду КРБ. В общей сложности Карлос провел 23 поединка за коллектив, однако результативными действиями не отмечался.
К тому же Райан является воспитанником именитого клуба «Сан-Паулу», но за основную команду защитник никогда не играл.
Интересно, что Карлос вместе с одесским клубом отправился на зимний сбор в Турцию, где сыграл в контрольных матчах.
В турнирной таблице чемпионата Украины «Черноморец» набрал 12 баллов за 17 сыгранных туров. На сегодняшний день команда находится на 15-й строчке.
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