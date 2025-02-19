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Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 14:30 | Обновлено 19 февраля 2025, 14:41
379
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец арендовал воспитанника Сан-Паулу

Райан Карлос до конца сезона будет выступать за одесситов

19 февраля 2025, 14:30 | Обновлено 19 февраля 2025, 14:41
379
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец арендовал воспитанника Сан-Паулу
ФК Чорнеморец. Райан Карлос

Одесский «Черноморец», выступающий в Украинской Премьер-лиге, арендовал левого защитника «Байя» Райана Карлоса.

По информации одесского клуба, футболист будет выступать за «Черноморец» до конца текущего сезона. Остальные детали сотрудничества стороны не разглашают.

22-летний защитник отыграл первую часть сезона в чемпионате Бразилии Серии Б за команду КРБ. В общей сложности Карлос провел 23 поединка за коллектив, однако результативными действиями не отмечался.

К тому же Райан является воспитанником именитого клуба «Сан-Паулу», но за основную команду защитник никогда не играл.

Интересно, что Карлос вместе с одесским клубом отправился на зимний сбор в Турцию, где сыграл в контрольных матчах.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Черноморец» набрал 12 баллов за 17 сыгранных туров. На сегодняшний день команда находится на 15-й строчке.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Сан-Паулу Райан Карлос
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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