Вот это поворот. Челси включился в гонку за Левандовски
«Синие» хотят перехватить форварда у «Барселоны»
«Челси» включился в борьбу за форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщает журналист Джейкоб Стинберг.
Левандовски покинет «Баварию» в конце сезона. Главным претендентом на польского форварда считается «Барселона», и сам игрок хочет продолжить карьеру именно в Каталонии.
Несмотря на это, «Барселоне» еще нужно будет договориться с «Баварией» по поводу суммы трансфера Левандовски. Если сделать этого не получится – «Челси» попытается воспользоваться ситуацией.
Форвард очень нравится наставнику «Челси» Томасу Тухелю. При этом, прежде чем подписывать Левандовски, «Челси» нужно будет избавиться от Ромелу Лукаку.
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