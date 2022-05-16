Вот это поворот. Челси включился в гонку за Левандовски

«Челси» включился в борьбу за форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщает журналист Джейкоб Стинберг.

Левандовски покинет «Баварию» в конце сезона. Главным претендентом на польского форварда считается «Барселона», и сам игрок хочет продолжить карьеру именно в Каталонии.

Несмотря на это, «Барселоне» еще нужно будет договориться с «Баварией» по поводу суммы трансфера Левандовски. Если сделать этого не получится – «Челси» попытается воспользоваться ситуацией.

Форвард очень нравится наставнику «Челси» Томасу Тухелю. При этом, прежде чем подписывать Левандовски, «Челси» нужно будет избавиться от Ромелу Лукаку.