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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Бавария не предлагала мне новый контракт»
Германия
15 мая 2022, 11:18 |
480
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Бавария не предлагала мне новый контракт»

Поляк подтвердил, что покидает немецкий клуб

15 мая 2022, 11:18 |
480
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Бавария не предлагала мне новый контракт»
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий Роберт Левандовски заявил, что руководство «Баварии» не делало ему предложение по контракту.

«Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба», – сказал Левандовски.

Напомним, что после матча с «Вольфсбургом» (2:2) Роберт заявил, что хочет сменить клуб.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что Левандовски отказался от нового контракта с клубом.

В этом сезоне Левандовски забил 50 голов в 46 матчах за «Баварию».

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Роберт Левандовски Бавария чемпионат Германии по футболу
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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