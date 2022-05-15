Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Бавария не предлагала мне новый контракт»
Поляк подтвердил, что покидает немецкий клуб
Звездный нападающий Роберт Левандовски заявил, что руководство «Баварии» не делало ему предложение по контракту.
«Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба», – сказал Левандовски.
Напомним, что после матча с «Вольфсбургом» (2:2) Роберт заявил, что хочет сменить клуб.
Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что Левандовски отказался от нового контракта с клубом.
В этом сезоне Левандовски забил 50 голов в 46 матчах за «Баварию».
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