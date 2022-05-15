Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Бавария не предлагала мне новый контракт»

Звездный нападающий Роберт Левандовски заявил, что руководство «Баварии» не делало ему предложение по контракту.

«Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба», – сказал Левандовски.

Напомним, что после матча с «Вольфсбургом» (2:2) Роберт заявил, что хочет сменить клуб.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что Левандовски отказался от нового контракта с клубом.

В этом сезоне Левандовски забил 50 голов в 46 матчах за «Баварию».