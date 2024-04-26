Клопп оценил своего потенциального преемника в Ливерпуле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил своего потенциального преемника на этом посту, нидерландца Арне Слота из «Фейенорда»:

«Я не участвую в этом процессе. Мне бы очень хотелось, чтобы Арне согласился на эту работу. Мне нравится стиль его команды, я слышал о нём хорошие отзывы как о человеке. Он хороший тренер. Я бы сказал ему, что это лучшая работа в мире. Лучший клуб в мире, лучшие люди».

Ранее стало известно, почему «Ливерпуль» отказался от кандидатуры главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима.