Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Молодой футболист дал устное обещание перебраться в клуб из Леверкузена
21-летний левый вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик, вероятнее всего, летом переберется в немецкую Бундеслигу.
Там на футболиста претендует «Байер», который уже сделал официальное предложение «горнякам». За Мудрика леверкузенцы готовы заплатить более 20 миллионов евро.
«Байер» предложил Мудрику контракт до 2027 года, а сам футболист уже отклонил вариант с «Брентфордом», так как хочет сыграть в Лиге чемпионов.
Отмечается, что руководители «Байера» с оптимизмом смотрят на возможность подписания Мудрика.
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