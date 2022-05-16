Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Украина. Премьер лига
16 мая 2022, 20:10 |
2822
1

Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика

Молодой футболист дал устное обещание перебраться в клуб из Леверкузена

16 мая 2022, 20:10 |
2822
1
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21-летний левый вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик, вероятнее всего, летом переберется в немецкую Бундеслигу.

Там на футболиста претендует «Байер», который уже сделал официальное предложение «горнякам». За Мудрика леверкузенцы готовы заплатить более 20 миллионов евро.

«Байер» предложил Мудрику контракт до 2027 года, а сам футболист уже отклонил вариант с «Брентфордом», так как хочет сыграть в Лиге чемпионов.

Отмечается, что руководители «Байера» с оптимизмом смотрят на возможность подписания Мудрика.

По теме:
Роберто Де ДЗЕРБИ: «У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду»
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес покидает мадридский Атлетико
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Байер трансферы УПЛ трансферы трансферы Бундеслиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Germany
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
Футбол | 16 мая 2022, 11:40 2
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса

Мурад Ламрабатте прыгнул с 30-метровой скалы в воду и утонул

ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
Футбол | 15 мая 2022, 19:45 1
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма

Украинец сыграл последний домашний матч в составе лондонского клуба

Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Футбол | 15.05.2022, 20:30
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Футбол | 16.05.2022, 13:00
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе
Футбол | 16.05.2022, 15:55
Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе
Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
ахмет закрывает проект "Шахтер"?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
14.05.2022, 18:22 1
Война
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
15.05.2022, 04:43 2
Война
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
14.05.2022, 21:35 6
Футбол
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
15.05.2022, 20:21
Футбол
Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика
Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика
15.05.2022, 07:30 1
Бокс
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
16.05.2022, 12:15 12
Биатлон
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
15.05.2022, 22:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем