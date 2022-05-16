Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика

21-летний левый вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик, вероятнее всего, летом переберется в немецкую Бундеслигу.

Там на футболиста претендует «Байер», который уже сделал официальное предложение «горнякам». За Мудрика леверкузенцы готовы заплатить более 20 миллионов евро.

«Байер» предложил Мудрику контракт до 2027 года, а сам футболист уже отклонил вариант с «Брентфордом», так как хочет сыграть в Лиге чемпионов.

Отмечается, что руководители «Байера» с оптимизмом смотрят на возможность подписания Мудрика.