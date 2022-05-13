Мудрик и Шахтер: уйти нельзя, остаться

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик сейчас на слуху. Скорее даже не так: он «рвет» наше нынешнее информационное пространство, порядком отвыкшее за месяцы войны от положительных эмоций и эпитетов.

Очередные «висты» в свою пользу молодой «горняцкий» талант прибавил после спарринга национальной сборной Украины против гладбахской «Боруссии». В игре против немецкого клуба Михаил дебютировал в главной команде страны – и сразу же «герой дня». Мудрик – «машина», «феномен», «мужик». Таких и подобных характеристик о 21-летнем игроке «Шахтера» сейчас – хоть пруд пруди. И ведь не скажешь, что не заслужил. Заслужил, чего уж там. Его игра в матче против «Боруссии» - действительно мощная и свежая. И действительно не мальчика, а мужа.

В принципе, последние полгода Мудрика можно смело называть главным украинским футбольным прогрессом. Напомню, что именно этого парня болельщики донецкого клуба признали лучшим футболистом «Шахтера» ноября и декабря. К тому же, именно Михаил удостоился оваций на «Сантьяго Бернабеу» от тамошних болельщиков после игры – проигранной «Шахтером» - с «королевским клубом».

В общем, Мудрику почет и уважение. Однозначно. И если нужно, свои пять или сколько там копеек в общий елейный хор, прославляющий наше юное футбольное дарование, я тоже вставлю. Без лишних знаков препинания.

Но вот повторять за бывшим (или все-таки еще действующим?) наставником «горняков» Де Дзерби мантру о том, что в ближайшем будущем Михаил Мудрик выиграет «Золотой мяч», я бы не спешил. Как и не спешил бы распространятся о том, что Мудрику кровь из носу нужно уходить из «Шахтера». Ниже попытаюсь объясниться.



ФК Шахтер. Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби

***

Дело в том, что этот парень был всегда на виду. И не обязательно тот «вид» - сугубо футбольный. Он привлекал общее внимание еще года три-четыре назад, когда делал первые шаги во «взрослом» футболе. У нас ведь как часто бывает: если пацан в 17-18 лет дебютирует в составе «Шахтера» или «Динамо», то это все: однозначный талант, однозначный игрок для первой команды. Ну, и так далее.

Признаться, тогда, в 2018-2019 годах, лично я не видел чего-то по-настоящему выдающегося в игре Мудрика. И не потому, что я плохо вижу, а скорее из-за того, что не лучшим образом «изображал» наш сегодняшний герой. Он не был тогда готов к игре за первую команду «Шахтера». Поэтому и отправлялся в аренды. Сначала – в канувший в Лету киевский «Арсенал», затем – в «Десну».

И там, и там Михаил отличался, прежде всего, классной прической. Не моя личная характеристика. Моей дочери, которая плюс-минус его ровесница.

А еще он отличался отличным умением чеканить мяч. Ну, тем, что называется футбольный фристайл. Видел лично: отдаю должное. Да и, поговаривают, его соцсети «очень прокачаны». Опять-таки, со слов моей дочери. А я ей в этих вопросах безоговорочно доверяю.

Вот, собственно, и все относительно ранних футбольных талантов «раннего» Михаила Мудрика. По слухам, иногда у него были нелады с «игровой дисциплиной» (особенно в бытность игроком черниговской команды), но кто из нас не имел подобных проблем в молодости?

По этому поводу принято считать, что тренеры, работавшие с «Шахтером» до Де Дзерби (Фонсека, Каштру) не сумели (или не захотели) найти подход к Мудрику. А вот синьор Роберто взял – и нашел. Значит, он хороший, а те двое – плохие.

Нет, не значит. От слова «совсем». Потому что тот «Шахтер», который «португальский», и тот, который еще совсем недавно был (или старался им быть) «итальянским» - это совсем разные команды. Там были Тайсон и Марлос во всей красе, Соломон и Тете на подходе. В ту команду Мудрик попросту не «выходил ростом». Ему нужно было банально повзрослеть, обрасти «мышечной массой». Стать по-футбольному более мудрым, уж извините за тавтологию. И более злым, уж извините за прямоту.

И вот здесь обязательно нужно отдать должное Михаилу: аренды его не сломали. В отличие, скажем, от не менее талантливого Вакулы. Они его закалили. И тут появился Де Дзерби, который и завершил огранку бриллианта: он стал более командным игроком, помимо скорости, у него появилась «мысль» и видение поля. В общем, парень действительно вырос за эти полгода. И он наверняка бы вырос еще больше, если бы не война. И вот теперь, как мне кажется, пора ответить на главный вопрос относительно Мудрика: нужно ли ему уходить из «Шахтера».

***

Если бы у нас все было нормально, то есть, кацапстан не вторгся на нашу землю, а чемпионат проходил по графику, Мудрик бы и дальше признавался игроком месяца. Это как минимум. И ни о какой продаже футболиста, продлившего контракт с клубом до конца 2026 года, не могло быть и речи. Но сейчас ситуация кардинально иная. «Шахтеру» нужно оставаться на плаву – ввиду потери основного бизнеса владельцем клуба, и, как следствие, ввиду оттока легионеров. «Горняки» сейчас отдают свои «ликвиды явно по «бросовым» ценам. К примеру, Нерес переходит в «Бенфику» за «смешные» деньги (если учесть уровень этого бразильца, и за какую сумму он был куплен у «Аякса»). И очередным «скоропортящимся» товаром на шахтерской «полке» может оказаться и Мудрик.

Getty Images/Global Images Ukraine

Говорят, что к нему проявляют повышенный интерес «Брентфорд», «Байер», «Милан» и «Бенфика». Первый и последний клубы из этого списка вряд ли подойдут Михаилу сугубо по «профильным» показателям. Да и с точки зрения клубных притязаний тут тоже могут быть вопросы. «Милан» и «Байер» - иное дело: обе команды заточены на зрелище, на атаку, обе гарантировали себе в следующем сезоне Лигу чемпионов. Но соль в том, что даже в случае ангажемента в Милан или Леверкузен, Михаилу вряд ли удастся влиться в основу. Там конкуренция – очень и очень серьезная. А акклиматизацию и адаптацию никто не отменял. Тем более, в таком нежном возрасте.

Да, если сам парень намерен однозначно уйти, а условный «Байер» может предложить за него отнюдь не условные двадцать миллионов евро, ну, лишь в таком случае можно отпускать. Если финансовое положение «Шахтера» действительно очень сложное, и в какой-то момент переговоров нервы могут не выдержать…

Но если не все так плохо, то, на мой взгляд, Мудрику лучше остаться. Мне сложно сказать, где будет играться новый сезон УПЛ. И будет ли он вообще играться. Но то, что «Шахтер» в новом сезоне будет играть в группе Лиги чемпионов – в этом я ни минуты не сомневаюсь. И вот в том «Шахтере» Мудрик – при правильном подходе – может играть в команде первую скрипку. В команде, состоявшей практически из украинских футболистов. В команде, фактически олицетворяющей украинский клубный футбол. Ему еще есть, что доказывать именно в «Шахтере». И есть куда расти. Он ведь растение изящное, требующее особого ухода, а не общей гребенки.

Пусть остается. Он способен выйти на новый качественный уровень и с «Шахтером». А в таком случае условный «Байер» от него никуда не денется.