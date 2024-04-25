Травма Миколенко и фиаско Ливерпуля, Хави остается, серебро Верняева на ЧЕ
Главные новости за24 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за срелу, 24 апреля.
1А. Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Ириски обыграли Клоппа и Ко 2:0, Миколенко травмировался, Ман Юнайтед выиграл у Шеффилда
1Б. Удаление, голы отменили. Борнмут с Забарным сумел на выезде обыграть Вулвз
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Антуан Семеньо
2А. Миколенко травмировался в матче с Ливерпулем. Виталия заменили в перерыве
Украинский защитник сумел доиграть первый тайм за Эвертон, но на 2-й так и не вышел...
2Б. ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Миколенко получил травму в АПЛ
Виталий не сумел продолжить поединок «Эвертон» – «Ливерпуль»
2В. Врач высказался о травме Миколенко и назвал сроки восстановления украинца
Дмитрий Бабелюк считает, что Виталий пропустит от двух до шести недель
2Г. Все серьезно? Миколенко покидал стадион в защитном ботинке на левой ноге
Виталий получил неприятную травму в матче «Эвертон» – «Ливерпуль»
3. Кто сразится с Ювентусом? Определен второй финалист Кубка Италии
Аталанта дома во втором матче полуфинала разгромила Фиорентину
4А. Яремчук вернулся к тренировкам Валенсии. Команду ждет матч с Барселоной
Пока есть сомнения, что украинец готов играть
4Б. Цыганков снова сумел полноценно потренироваться в Жироне. Когда вернется?
Виктор провел занятие второй день подряд, украинец может сыграть уже в субботу, 27 апреля
5А. Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
Инсайд о ведущем игроке Шахтера от итальянского СМИ
5Б. Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика
Форвард «Жироны» может продолжить карьеру в «Наполи»
6. Верняев стал вице-чемпионом Европы по спортивной гимнастике в многоборье
Украинский гимнаст в карьере имеет уже 13 медалей чемпионатов Европы
7. Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Легенда «сине-гранатовых» провел встречу с руководством и решил остаться в клубе!
8. 9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
В такой игре проверить свой уровень точно не удалось
9. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши назвала стадион, на котором сыграет с Украиной
Поединок пройдет в Варшаве
10А. Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
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10Б. Вторая звезда длиной в 58 лет
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10В. Карима БАЕВА – о погибшем на войне сыне: Самое важное, что их дело живет
Sport.ua вместе с фондом «Трибуна Героев» чтит память футбольных фанов, погибших на войне
10Г. Рамунас БУТАУТАС: «Над моим домом развевается сине-желтый флаг»
Именитый литовский баскетбольный тренер дал эксклюзивное интервью Sport.ua
10Д. Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Для кого-то из них предстоящее лето, вероятно, принесет момент, когда придется попрощаться
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