Вторая звезда длиной в 58 лет

Где все начиналось, там все и закончилось. Первое в нынешнем сезоне серии А миланское дерби состоялось еще в середине сентября, в рамках четвертого тура. До того момента обе миланские команды шли ноздря в ноздрю: без очковых потерь. Однако в первом дерби делла Мадоньина случилось форменное избиение: «Интер» разгромил «Милан» со счетом 5:1.

После того матча миланские гранды пошли разными дорогами. «Нерадзурри» прописались в лидерах, причем лидерах единоличных, а вот «россонери» были где-то там, вблизи, на подхвате.

В октябре «Милан» вновь смог приблизиться к своим заклятым друзьям вплотную. И не только вплотную, но и опередить команду Симоне Индзаги в турнирной таблице. Правда, лишь на один тур. «Интер» затем вернул себе первое место. И больше со своими земляками это первое место не делил.

Однако в январе «Интернационале» сместил с турнирного Олимпа «Ювентус». Но, как и в случае с октябрьским «Миланом», январское «восстание» туринцев было слишком краткосрочным: лишь на один тур. Оно было подавлено. Далее «нерадзурри» снова вернулись на вершину. Чтобы в 33-м туре в рамках второго и последнего в сезоне миланского дерби снять все вопросы о чемпионстве.

«Интер» снова победил «Милан». В этот раз не так внушительно, как в первом круге, однако снова без вариантов. Если исходить и из содержания игры, и из сюжета самого поединка. Словом, победа команды Инздаги над командой Пиоли – закономерная и заслуженная.

За пять туров до конца чемпионата «Интер» имеет в своем активе 86 очков. «Интер» уже недосягаем для оппонентов. «Интер» уже чемпион. И теперь может себе позволить не только откупоривать шампанское, но и проколоть на погоне дырку для очередной звезды. Для второй звезды: нынешнее скудетто для «Интера» стало юбилейным – двадцатым.

Интересно, что до нынешнего сезона обе миланские команды в своем активе имели по 19 побед в национальном первенстве. «Милан» так и остался со своими 19 победами, со своей одной звездой на погонах (ну, пускай на гербе). А вот «Интер» теперь оторвался от своих земляков в извечном споре, кто сильнее, открыв перед собою перспективу третьей чемпионской десятки.

Однако до рекорда «Ювентуса» – 36 скудетто – «нерадзурри» еще пахать и пахать. Тем не менее, в конкретном случае неимоверную радость «Интера» и его тиффози понять несложно, ибо им удалось опередить своего самого принципиального соперника. Тем более, что этот соперник в глубине души строил и свои оптимистические планы, надеясь повторить свой успех двухлетней давности. Тогда, в сезоне 2021/22, Команда Стефано Пиоли увела скудетто из-под носа именно команды Симоне Индзаги, которой доброжелатели уже пророчили чемпионские почести.

На сей раз обвести себя вокруг пальца «Интер» не дал. Хотя накануне второго миланского дерби в итальянской прессе и смаковали «камбек наоборот»: журналисты вытащили на свет Божий давнишнюю историю – сезона 1961/62. Тогда «Интер» после первого круга опережал «Фиорентину» и «Милан» на пять очков (это немало, ведь тогда за победу начисляли два очка), однако на финише того сезона «нерадзурри» уступили «россонери» те же пять очков.

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Но в этот раз для «Интера» все завершилось благополучно. И спустя «каких-то» 58 лет «Интернационале» получил свою вторую звезду. А первую он получил в 1966 году под руководством легендарного тренера Элленио Эрреры и не менее легендарного президента клуба Анджело Моратти – отца Массимо, под руководством которого «Интер» завоевал свой последний по счету Кубок чемпионов.

Что интересно: и тогда, в 1966-м, и сейчас, в 2024-м, юбилейное чемпионство было омрачено вылетом «Интера» из самого престижного континентального кубка. Тогда «нерадзурри» проиграли «Реалу», в этот раз уступили еще одной испанской команде – «Атлетико».

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Однако, если итожить нынешний сезон для «Интера», а его уже смело можно итожить, поскольку команда решила свою главную задачу, то в этом случае нужно отметить, что лакмусовой бумажкой для «Интера» стало противостояние не столько с «Миланом», сколько с «Ювентусом».

Так уж получилось, что именно с туринской командой «нерадзурри» соперничали на протяжении двух/третьих дистанции чемпионата. И что лишь после того, как «Юве» не выдержал чемпионской гонки, не выдержал и сдулся, тут и нарисовался «Милан». Тот «Милан», который все время был вроде и где-то рядом, на подхвате, но который, если судить объективно, на чемпионство не заслуживал. Не тянул. Ни своей игрой, ни своим составом, ни тренерским потенциалом.

А вот «Ювентус» долго держал темп, взятый «Интером». Весьма высокий темп, кстати. «Бьянконери», в отличие от «нерадзурри», не нужно было распыляться на еврокубки: команда Аллегри туда не попала из-за санкций. Поэтому могла себе позволить оптимально распределить силы на сезон.

И хотя Аллегри все время повторял, что на данный момент лучшая команда Италии – это именно «Интер», а «Ювентус» не может бросить ему вызов, поскольку переживает смену поколений, ему мало кто верил. Особенно в Турине.

Ну, или просто отказывался верить, ибо «Старая синьора» до очного противостояния с «Интером» (в 23-м туре) подходила с очень хорошей игрой и перспективой. За тур до всеитальянского дерби «Юве» отставал от «Интера» на два очка. И, похоже, команда Аллегри настолько была настроена именно на игру с «Интером», что в 22-м туре не обратила особое внимание на «Эмполи».

А зря – вместо ожидаемой победы – лишь ничья. Отставание от лидера увеличилось до пяти баллов, и это морально надломило молодую туринскую команду. Похоже, надломило еще до выхода на матч с «Интером».

Тот матч выиграла команда Индзаги. Выгрызла 1:0. Расстояние между первым «Интером» и вторым «Ювентусом» увеличилось уже до восьми очков. И «Юве» сдался. Выбросил белый флаг. Команда Аллегри посыпалась. Турин наконец понял, что наставник «бьянконери» был прав: его команда действительно слабее «Интера», его команда не готова к борьбе за чемпионство.

«Юве» посыпался настолько, что уступил вторую строчку в таблице «Милану». Не исключено, что может потерять даже третье место, на которое посягает неудержимая «Болонья». Хотя мимо Лиги чемпионов «бьянконери» вряд ли пролетят, даже с учетом ихнего затянувшегося кризиса, ведь в новом сезоне ЛЧ от Италии будет представлено сразу пять команд. «Юве» нужно очень и очень постараться, чтобы опуститься ниже пятого места.

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Вот, в принципе, и главный итог, сухой остаток нынешней чемпионской гонки в серии А. «Ювентус» находился в этой гонке лишь до конца января, «Милан» появился в ней лишь в конце апреля. В остальных моментах преимущество «Интера» фактически ни у кого не вызывало сомнений. Даже у принципиальных врагов. Это преимущество – тотальное, если говорить и цифрами (лишь одно поражение в 33 матчах, больше всех забито мячей, меньше всех пропущено), и если оперировать эмоциями, впечатлениями от игры подопечных Индзаги.

Однако в интеровской бочке меда все же есть и ложка дегтя. Поклонники «нерадзурри», да и вся Италия, если быть объективным, рассчитывала на успех своей лучшей команды в чемпионской Лиге. В минувшем сезоне ЛЧ команда Индзаги пробилась в финал. Сейчас же уступила уже в первом раунде плей-офф.

Нужно не только праздновать «вторую звезду», но и усиливаться. Однозначно. Тем более, что главные соперники по серии А дремать не намерены.