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Кубок Италии
Аталанта
24.04.2024 22:00 – FT 4 : 1
Фиорентина
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Италия
25 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:30
203
0

Кто сразится с Ювентусом? Определен второй финалист Кубка Италии

Аталанта дома во втором матче полуфинала разгромила Фиорентину

25 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:30
203
0
Кто сразится с Ювентусом? Определен второй финалист Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» дома с крупным счетом обыграла «Фиорентину» (4:1).

Хотя команда из Бергамо проиграла в первом матче (0:1), однако стала финалистом турнира благодаря двум голам в компенсированное время.

В решающем матче 15 мая в Риме на «Стадио Олимпико» сыграют «Аталанта» и «Ювентус».

Днем ранее Старая Синьора доказала свое превосходство над «Лацио» по сумме двух матчей (2:0 дома, 1:2 в гостях).

Кубок Италии. 1/2 финала

Ответный матч. 24 апреля, Бергамо

Аталанта – Фиорентина – 4:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Копмайнерс, 8, Скамакка, 75, Лукман, 90+5, Пашалич, 90+8 – Лукас Мартинес, 68

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Кубок Италии по футболу Аталанта - Фиорентина Аталанта Фиорентина Ювентус Аталанта - Ювентус Тен Копмейнерс Джанлука Скамакка Адемола Лукман Марио Пашалич
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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