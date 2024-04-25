Кто сразится с Ювентусом? Определен второй финалист Кубка Италии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» дома с крупным счетом обыграла «Фиорентину» (4:1).

Хотя команда из Бергамо проиграла в первом матче (0:1), однако стала финалистом турнира благодаря двум голам в компенсированное время.

В решающем матче 15 мая в Риме на «Стадио Олимпико» сыграют «Аталанта» и «Ювентус».

Днем ранее Старая Синьора доказала свое превосходство над «Лацио» по сумме двух матчей (2:0 дома, 1:2 в гостях).

Кубок Италии. 1/2 финала

Ответный матч. 24 апреля, Бергамо

Аталанта – Фиорентина – 4:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Копмайнерс, 8, Скамакка, 75, Лукман, 90+5, Пашалич, 90+8 – Лукас Мартинес, 68

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