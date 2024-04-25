Аталанта – Фиорентина – 4:1. Бергамо – в финале Кубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Кубка Италии
В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» дома с крупным счетом обыграла «Фиорентину» (4:1).
Хотя команда из Бергамо проиграла в первом матче (0:1), однако стала финалистом турнира благодаря двум голам в компенсированное время.
В решающем матче 15 мая в Риме на «Стадио Олимпико» сыграют «Аталанта» и «Ювентус».
Кубок Италии. 1/2 финала
Ответный матч. 24 апреля, Бергамо
Аталанта – Фиорентина – 4:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Копмайнерс, 8, Скамакка, 75, Лукман, 90+5, Пашалич, 90+8 – Лукас Мартинес, 68
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Копмайнерс, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Лукас Мартинес, 68 мин.
ГОЛ! 2:1. Скамакка, 75 мин.
ГОЛ! 3:1. Лукман, 90+5 мин.
ГОЛ! 4:1. Пашалич, 90+8 мин.
События матча
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