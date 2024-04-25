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  4. Аталанта – Фиорентина – 4:1. Бергамо – в финале Кубка. Видео голов и обзор
Кубок Италии
Аталанта
24.04.2024 22:00 – FT 4 : 1
Фиорентина
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Италия
25 апреля 2024, 01:39 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:43
37
0

Аталанта – Фиорентина – 4:1. Бергамо – в финале Кубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Кубка Италии

25 апреля 2024, 01:39 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:43
37
0
Аталанта – Фиорентина – 4:1. Бергамо – в финале Кубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» дома с крупным счетом обыграла «Фиорентину» (4:1).

Хотя команда из Бергамо проиграла в первом матче (0:1), однако стала финалистом турнира благодаря двум голам в компенсированное время.

В решающем матче 15 мая в Риме на «Стадио Олимпико» сыграют «Аталанта» и «Ювентус».

Кубок Италии. 1/2 финала

Ответный матч. 24 апреля, Бергамо

Аталанта – Фиорентина – 4:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Копмайнерс, 8, Скамакка, 75, Лукман, 90+5, Пашалич, 90+8 – Лукас Мартинес, 68

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Копмайнерс, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Лукас Мартинес, 68 мин.

ГОЛ! 2:1. Скамакка, 75 мин.

ГОЛ! 3:1. Лукман, 90+5 мин.

ГОЛ! 4:1. Пашалич, 90+8 мин.

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Мартинес (Фиорентина).
53’
Никола Миленкович (Фиорентина) получает красную карточку.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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