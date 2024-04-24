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Кубок Италии
Лацио
23.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Ювентус
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Италия
24 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 24 апреля 2024, 00:52
595
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Ювентус стал первым финалистом Кубка Италии, с трудом пройдя Лацио

Бьянкочелести сумели отыграть гандикап в два мяча, но все решил Милик

24 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 24 апреля 2024, 00:52
595
1
Ювентус стал первым финалистом Кубка Италии, с трудом пройдя Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» стал первым финалистом Кубка Италии, хотя и проиграл на выезде «Лацио» в ответном матче (1:2).

Бьянкочелести сумели отыграть гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Турине (0:2).

У римлян дублем отметился Валентин Кастельянос. Однако для туринцев решающий гол в противостоянии забил Аркадиуш Милик на 83-й минуте.

По сумме двух встреч команда Массимилиано Аллегри пробилась в финал Кубка Италии.

В другом полуфинале «Фиорентина» в первой игре обыграла «Аталанту» (1:0), а ответный матч пройдет 24 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала, 23 апреля

Лацио – Ювентус – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Кастельянос, 12, 49 – Милик, 83

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
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Ювентус Кубок Италии по футболу Лацио Лацио - Ювентус Аркадиуш Милик Валентин Кастельянос Массимилиано Аллегри видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Надо чтоб Торино вернул свою славу, Ювентус - говно
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