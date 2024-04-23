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Кубок Италии
Лацио
23.04.2024 22:00 - : -
Ювентус
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Италия
23 апреля 2024, 03:13 |
26
0

Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии

Поединок состоится 23 апреля в 22:00 по Киеву

23 апреля 2024, 03:13 |
26
0
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет ответный матч полуфинала кубка Италии, в котором «Лацио» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лацио

Команда в прошлом сезоне стала вице-чемпионом страны - лучший результат за пару последних десятилетий. Но автор этого успеха, Маурицио Сарри, был уволен уже этой весной на фоне неудач. Точкой стал вылет из Лиги чемпионов, когда, выиграв в первом поединке 1/8 финала, итальянцы разгромно уступили Баварии на выезде. При его преемнике, Игоре Тудоре, получилось выиграть как раз у Ювентуса и Салернитаны, что позволило вернуться в борьбу за еврокубки. Но при этом капитолийское дерби было проиграно Роме со счетом 0:1. Ну и вояж бело-голубых в Турин в рамках первого поединка полуфинала кубка страны обернулся парой пропущенных голов, на которые там ничем не ответили. Так что сейчас даже минимальной победы не хватит на то, чтобы зацепиться за шансы выйти в финал.

Ювентус

Клуб продолжает показывать крайне противоречивые результаты. Победа 1:0 над Фиорентиной в позапрошлом туре, похоже, стала исключением, тем более что уже после нее Старая Синьора ограничилась только нулевой ничьей в достаточно принципиальном поединке - дерби с Торино. Так можно переключиться с разговоров о гонке хотя бы за второе место, с Миланом, на понимание угрозы вообще покинуть топ-4 - Болонья с Ромой тоже не идеальны, но все-таки очки набирают в последние недели и даже месяцы более активно, постепенно уменьшая дистанцию. Ну, а кубок остается последним шансом как-то скрасить сезон. Который, кстати, будет, скорее всего, последним для Аллегри на должности - Массимилиано все чаще ругается не только с игроками, но и руководством. Хорошо, что есть серьезное преимущество перед лациале.

Статистика личных встреч

Уже при Тудоре орлы успели дважды сыграть с зебрами. Игор дебютировал с победы 1:0 в Серии А, но потом сразу последовали кубковые 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы примерно равными. Но вряд ли тут есть серьезная интрига в разрезе борьбы за проход дальше, и нет смысл тратить много сил. Напрашивается тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,727).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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