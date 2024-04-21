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Кубок Италии
Лацио
23.04.2024 22:00 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Италии
21 апреля 2024, 14:07 |
26
0

Лацио – Ювентус. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 апреля матч итальянского кубка

21 апреля 2024, 14:07 |
26
0
Лацио – Ювентус. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио – Ювентус

Во вторник, 23 апреля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Лацио» и «Ювентус».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». В первом матче «Ювентус» одержал победу со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Лацио – Ювентус. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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