Лацио – Ювентус. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 апреля матч итальянского кубка
Во вторник, 23 апреля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Лацио» и «Ювентус».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». В первом матче «Ювентус» одержал победу со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».
Лацио – Ювентус. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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