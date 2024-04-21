Во вторник, 23 апреля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Лацио» и «Ювентус».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». В первом матче «Ювентус» одержал победу со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Лацио – Ювентус. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция