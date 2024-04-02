Италия02 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:13
38
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Фора в два мяча. Ювентус обыграл Лацио в первом полуфинале Кубка Италии
Ответная игра команд запланирована в Риме на 23 апреля
02 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:13
38
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Вечером 2 апреля в Турине состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии.
«Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» (2:0) и обеспечил себе фору в два мяча перед вторым матчем.
Авторами забитых мячей стали нападающие Федерико Кьеза и Душан Влахович.
Ответная игра команд запланирована в Риме на 23 апреля.
Кубок Италии. 1/2 финала. 2 апреля
Ювентус – Лацио – 2:0
Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64
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