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Кубок Италии
Ювентус
02.04.2024 22:00 – FT 2 : 0
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:13
38
0

Фора в два мяча. Ювентус обыграл Лацио в первом полуфинале Кубка Италии

Ответная игра команд запланирована в Риме на 23 апреля

02 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:13
38
0
Фора в два мяча. Ювентус обыграл Лацио в первом полуфинале Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Вечером 2 апреля в Турине состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии.

«Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» (2:0) и обеспечил себе фору в два мяча перед вторым матчем.

Авторами забитых мячей стали нападающие Федерико Кьеза и Душан Влахович.

Ответная игра команд запланирована в Риме на 23 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала. 2 апреля

Ювентус – Лацио – 2:0

Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64

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Ювентус Кубок Италии по футболу Лацио Ювентус - Лацио Душан Влахович
Источник Sport.ua
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