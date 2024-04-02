Фора в два мяча. Ювентус обыграл Лацио в первом полуфинале Кубка Италии

Вечером 2 апреля в Турине состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии.

«Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» (2:0) и обеспечил себе фору в два мяча перед вторым матчем.

Авторами забитых мячей стали нападающие Федерико Кьеза и Душан Влахович.

Ответная игра команд запланирована в Риме на 23 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала. 2 апреля

Ювентус – Лацио – 2:0

Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64

Фотогалерея