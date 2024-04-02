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Кубок Италии
Ювентус
02.04.2024 22:00 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Италии
02 апреля 2024, 09:41 |
26
0

Ювентус – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 апреля матч итальянского кубка

02 апреля 2024, 09:41 |
26
0
Ювентус – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Лацио

Во вторник, 2 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Ювентус» и «Лацио».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Ювентус – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Италии по футболу Ювентус Лацио Ювентус - Лацио смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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