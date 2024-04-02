Во вторник, 2 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Ювентус» и «Лацио».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Ювентус – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция