Кубок Италии02 апреля 2024, 09:41 |
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Ювентус – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 апреля матч итальянского кубка
02 апреля 2024, 09:41 |
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Во вторник, 2 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Ювентус» и «Лацио».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».
Ювентус – Лацио. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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