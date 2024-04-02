2 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч 1/2 финала кубка Италии, в котором «Ювентус» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Ювентус – Лацио

Ювентус

Команда играла в этом сезоне по непривычно простому и свободному графику. Ведь в прошлом сезоне не только на национальном уровне Старая Синьора получила десятиочковый штраф, а и УЕФА охотно исключила одного из бунтовщиков из еврокубков вообще. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри могли сосредоточиться исключительно на перипетиях внутренней арены. В итоге они были главным и, пожалуй, единственным настоящим преследователем Интера. Но все закончилось в феврале-марте, когда не только очный поединок лидеру проиграли, но и выдали настолько слабый отрезок, что позволили себя обойти Милану. И теперь до мая команда будет вести менее статусную, но тоже важную борьбу, за второе место, с красно-черными. Тем важнее добиться успеха в кубке, где раньше везло. Достаточно сказать, что в четверьфинале был разгромлен Фрозиноне (4:0), а до этого - Салернитана (6:1).

Лацио

Клуб смог в прошлом сезоне стать вице-чемпионом страны, таким образом выдав один из лучших своих результатов в истории. Но после этого Маурицио Сарри не продержался в Риме даже года. Безусловно, причиной увольнения стали неудачи в Серии А - они начались с самых первых поединков нового розыгрыша, и к весне орлы застряли в середине турнирной таблицы. Некоторое время Курильщика спасали результаты в других соревнованиях, в первую очередь, в Лиге чемпионов. Вернувшись туда, итальянцы вышли из группы, пусть и со второго места, и тактически переиграли Баварию в первом поединке 1/8 финала. Вот только после этого в Мюнхене немцы разгромили соперника, и тренерская рокировка стала неизбежной. В итоге после паузы на игры сборных дебютировал Игор Тудор. Причем в субботу как раз принимал в Риме не чужой для себя Ювентус. И выиграл за счет единственного позднего гола Марушича.

Статистика личных встреч

Львиную часть последних очных матчей выигрывала Старая Синьора. Но в апреле дома выиграли орлы.

Прогноз

GGBEt считает, что бьянконери должны выиграть при скучной игре. Но пока согласимся только со вторым. Это первый поединок, так что ставим на итого больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).