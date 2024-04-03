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Кубок Италии
Ювентус
02.04.2024 22:00 – FT 2 : 0
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 апреля 2024, 01:23 | Обновлено 03 апреля 2024, 01:31
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Ювентус – Лацио – 2:0. Кьеза и Влахович. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 1/2 финала Кубка Италии

03 апреля 2024, 01:23 | Обновлено 03 апреля 2024, 01:31
30
0
Ювентус – Лацио – 2:0. Кьеза и Влахович. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Вечером 2 апреля в Турине состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии.

«Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» (2:0) и обеспечил себе фору в два мяча перед вторым матчем.

Авторами забитых мячей стали нападающие Федерико Кьеза и Душан Влахович.

Ответная игра команд запланирована в Риме на 23 апреля.

В другом полуфинале встретятся Фиорентина и Аталанта (3 и 24 апреля).

Кубок Италии. 1/2 финала. 2 апреля

Ювентус – Лацио – 2:0

Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кьеза, 50 мин.

ГОЛ! 2:0. Влахович, 64 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
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Ювентус Кубок Италии по футболу видео голов и обзор Лацио Душан Влахович Ювентус - Лацио Федерико Кьеза
Источник Sport.ua
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