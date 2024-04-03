Ювентус – Лацио – 2:0. Кьеза и Влахович. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 1/2 финала Кубка Италии
Вечером 2 апреля в Турине состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии.
«Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» (2:0) и обеспечил себе фору в два мяча перед вторым матчем.
Авторами забитых мячей стали нападающие Федерико Кьеза и Душан Влахович.
Ответная игра команд запланирована в Риме на 23 апреля.
В другом полуфинале встретятся Фиорентина и Аталанта (3 и 24 апреля).
Кубок Италии. 1/2 финала. 2 апреля
Ювентус – Лацио – 2:0
Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кьеза, 50 мин.
ГОЛ! 2:0. Влахович, 64 мин.
События матча
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