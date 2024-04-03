Вечером 2 апреля в Турине состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии.

«Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» (2:0) и обеспечил себе фору в два мяча перед вторым матчем.

Авторами забитых мячей стали нападающие Федерико Кьеза и Душан Влахович.

Ответная игра команд запланирована в Риме на 23 апреля.

В другом полуфинале встретятся Фиорентина и Аталанта (3 и 24 апреля).

Кубок Италии. 1/2 финала. 2 апреля

Ювентус – Лацио – 2:0

Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кьеза, 50 мин.

ГОЛ! 2:0. Влахович, 64 мин.