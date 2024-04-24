Лацио – Ювентус – 2:1. Туринцы – в финале Кубка. Видео голов и обзор

«Ювентус» стал первым финалистом Кубка Италии, хотя и проиграл на выезде «Лацио» в ответном матче (1:2).

Бьянкочелести сумели отыграть гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Турине (0:2).

У римлян дублем отметился Валентин Кастельянос. Однако для туринцев решающий гол в противостоянии забил Аркадиуш Милик на 83-й минуте.

По сумме двух встреч команда Массимилиано Аллегри пробилась в финал Кубка Италии.

В другом полуфинале «Фиорентина» в первой игре обыграла «Аталанту» (1:0), а ответный матч пройдет 24 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала, 23 апреля

Лацио – Ювентус – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Кастельянос, 12, 49 – Милик, 83

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кастельянос, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Кастельянос, 49 мин.

ГОЛ! 2:1. Милик, 83 мин.