Лацио – Ювентус – 2:1. Туринцы – в финале Кубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка полуфинала Кубка Италии
«Ювентус» стал первым финалистом Кубка Италии, хотя и проиграл на выезде «Лацио» в ответном матче (1:2).
Бьянкочелести сумели отыграть гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Турине (0:2).
У римлян дублем отметился Валентин Кастельянос. Однако для туринцев решающий гол в противостоянии забил Аркадиуш Милик на 83-й минуте.
По сумме двух встреч команда Массимилиано Аллегри пробилась в финал Кубка Италии.
В другом полуфинале «Фиорентина» в первой игре обыграла «Аталанту» (1:0), а ответный матч пройдет 24 апреля.
Кубок Италии. 1/2 финала, 23 апреля
Лацио – Ювентус – 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Кастельянос, 12, 49 – Милик, 83
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кастельянос, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Кастельянос, 49 мин.
ГОЛ! 2:1. Милик, 83 мин.
События матча
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