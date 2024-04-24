Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио – Ювентус – 2:1. Туринцы – в финале Кубка. Видео голов и обзор
Кубок Италии
Лацио
23.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 апреля 2024, 00:55 | Обновлено 24 апреля 2024, 00:58
174
0

Лацио – Ювентус – 2:1. Туринцы – в финале Кубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка полуфинала Кубка Италии

24 апреля 2024, 00:55 | Обновлено 24 апреля 2024, 00:58
174
0
Лацио – Ювентус – 2:1. Туринцы – в финале Кубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

«Ювентус» стал первым финалистом Кубка Италии, хотя и проиграл на выезде «Лацио» в ответном матче (1:2).

Бьянкочелести сумели отыграть гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Турине (0:2).

У римлян дублем отметился Валентин Кастельянос. Однако для туринцев решающий гол в противостоянии забил Аркадиуш Милик на 83-й минуте.

По сумме двух встреч команда Массимилиано Аллегри пробилась в финал Кубка Италии.

В другом полуфинале «Фиорентина» в первой игре обыграла «Аталанту» (1:0), а ответный матч пройдет 24 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала, 23 апреля

Лацио – Ювентус – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Кастельянос, 12, 49 – Милик, 83

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кастельянос, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Кастельянос, 49 мин.

ГОЛ! 2:1. Милик, 83 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
По теме:
Арсенал – Челси – 5:0. Канониры опозорили Мудрика и Ко. Видео голов и обзор
Старт плей-офф Евролиги. Реал разобрался с Басконией, Маккаби победил Пао
Ювентус стал первым финалистом Кубка Италии, с трудом пройдя Лацио
Ювентус Кубок Италии по футболу Массимилиано Аллегри Аркадиуш Милик видео голов и обзор Лацио Валентин Кастельянос Лацио - Ювентус
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
Футбол | 23 апреля 2024, 16:36 19
Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная

Но футболисты закарпатской команды отказали в «сотрудничестве» Сергею Третьяку

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Футбол | 23 апреля 2024, 06:30 30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки

Горняки могут выйти напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25

Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Футбол | 23.04.2024, 12:00
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23.04.2024, 13:45
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Стали известны новые детали о восстановлении Цыганкова от травмы
Футбол | 23.04.2024, 20:43
Стали известны новые детали о восстановлении Цыганкова от травмы
Стали известны новые детали о восстановлении Цыганкова от травмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
23.04.2024, 03:55
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 1
Бокс
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
22.04.2024, 00:07
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем