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Кубок Италии
Лацио
23.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Ювентус
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Италия
24 апреля 2024, 05:41 | Обновлено 24 апреля 2024, 06:23
22
0

АЛЛЕГРИ: «С Лацио была игра страданий. Но мы знали, что так оно и будет»

Наставник «Ювентуса» прокомментировал выход в финал Кубка Италии

24 апреля 2024, 05:41 | Обновлено 24 апреля 2024, 06:23
22
0
АЛЛЕГРИ: «С Лацио была игра страданий. Но мы знали, что так оно и будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

«Ювентус» стал первым финалистом Кубка Италии, обыграв по сумме двух матчей «Лацио» (2:0 дома, 1:2 на выезде).

Команда из Турина пробилась в финал Кубка Италии, где сыграет 15 мая против «Фиорентины» или «Аталанты» (1:0 в первом матче).

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри после ответного матча с Лацио (1:2) рассказал:

«Это была игра страданий, мы знали, что так оно и будет, особенно после того, как пропустили гол сразу в дебюте второго матча. У нас было несколько моментов с Влаховичем и Бремером. Мы рисковали капитулировать, но затем улучшили игру и провели хороший второй тайм. Это было непросто, потому что, пропустив контратаки в начале второго тайма, команда могла рассыпаться.

Выйти в финал никогда не бывает легко: за последние три года мы сыграли два финала Кубка Италии. Теперь мы должны сосредоточиться на Серии А, поскольку еще не вышли в Лигу чемпионов. В ближайшие выходные нас ждет встреча с «Миланом».

На данный момент играть за «Ювентус» значат очень многое,. Это матчи, которые по разным причинам за последние полтора года мы не сыграли как нужно. В прошлом году ситуация была не идеальной: за пределами поля происходило много событий.

В этом сезоне мы боролись, были в одном ряду с «Интером» до января, а затем развалились. Последние пару месяцев были под большим давлением, мы набрали несколько очков в Серии А, но у нас еще есть возможность закрепить за собой место в Лиге чемпионов и сыграть в финале Кубка Италии.

Мы прекрасно знали, что вылет из Кубка окажет негативное влияние на нашу психологию перед субботней игрой с «Миланом». Не будем ходить вокруг да около: давление в «Ювентусе» огромно, и это было испытанием для игроки.

Они оставались в игре, улучшались на протяжении всего второго тайма. Мы допускали ошибки, но также создавали благоприятные моменты. Несмотря на то, что «Лацио» сегодня играл очень хорошо, по сумме двух матчей, я думаю, мы заслужили выход в финал.

Выход в финал также является квалификацией на Суперкубок Италии, так что это важно для клуба с финансовой точки зрения. Критика в адрес «Ювентуса» всегда будет. Первая половина сезона прошла великолепно, чего никто не ожидал. В тот момент люди думали, что мы сможем побороться с «Интером», но я беспокоился, что у нас могут возникнуть трудности во втором круге. У нас было большое преимущество, и мы мысленно предпочли завершить борьбу досрочно».

Итальянские СМИ уверены, что Аллегри будет уволен в конце сезона, несмотря на то, что команда достигла целей, которые, как он утверждает, были поставлены перед ним в этом сезоне.

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Ювентус Кубок Италии по футболу Массимилиано Аллегри Лацио Лацио - Ювентус пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: Football-Italia
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