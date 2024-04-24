АЛЛЕГРИ: «С Лацио была игра страданий. Но мы знали, что так оно и будет»

«Ювентус» стал первым финалистом Кубка Италии, обыграв по сумме двух матчей «Лацио» (2:0 дома, 1:2 на выезде).

Команда из Турина пробилась в финал Кубка Италии, где сыграет 15 мая против «Фиорентины» или «Аталанты» (1:0 в первом матче).

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри после ответного матча с Лацио (1:2) рассказал:

«Это была игра страданий, мы знали, что так оно и будет, особенно после того, как пропустили гол сразу в дебюте второго матча. У нас было несколько моментов с Влаховичем и Бремером. Мы рисковали капитулировать, но затем улучшили игру и провели хороший второй тайм. Это было непросто, потому что, пропустив контратаки в начале второго тайма, команда могла рассыпаться.

Выйти в финал никогда не бывает легко: за последние три года мы сыграли два финала Кубка Италии. Теперь мы должны сосредоточиться на Серии А, поскольку еще не вышли в Лигу чемпионов. В ближайшие выходные нас ждет встреча с «Миланом».

На данный момент играть за «Ювентус» значат очень многое,. Это матчи, которые по разным причинам за последние полтора года мы не сыграли как нужно. В прошлом году ситуация была не идеальной: за пределами поля происходило много событий.

В этом сезоне мы боролись, были в одном ряду с «Интером» до января, а затем развалились. Последние пару месяцев были под большим давлением, мы набрали несколько очков в Серии А, но у нас еще есть возможность закрепить за собой место в Лиге чемпионов и сыграть в финале Кубка Италии.

Мы прекрасно знали, что вылет из Кубка окажет негативное влияние на нашу психологию перед субботней игрой с «Миланом». Не будем ходить вокруг да около: давление в «Ювентусе» огромно, и это было испытанием для игроки.

Они оставались в игре, улучшались на протяжении всего второго тайма. Мы допускали ошибки, но также создавали благоприятные моменты. Несмотря на то, что «Лацио» сегодня играл очень хорошо, по сумме двух матчей, я думаю, мы заслужили выход в финал.

Выход в финал также является квалификацией на Суперкубок Италии, так что это важно для клуба с финансовой точки зрения. Критика в адрес «Ювентуса» всегда будет. Первая половина сезона прошла великолепно, чего никто не ожидал. В тот момент люди думали, что мы сможем побороться с «Интером», но я беспокоился, что у нас могут возникнуть трудности во втором круге. У нас было большое преимущество, и мы мысленно предпочли завершить борьбу досрочно».

Итальянские СМИ уверены, что Аллегри будет уволен в конце сезона, несмотря на то, что команда достигла целей, которые, как он утверждает, были поставлены перед ним в этом сезоне.