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Италия
24 апреля 2024, 15:12 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:13
466
2

Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем

Инсайд о ведущем игроке Шахтера от итальянского СМИ

24 апреля 2024, 15:12 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:13
466
2
Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
ФК Шахтер. Георгий Судаков

По информации La Gazzetta dello Sport, «Наполи», который после минувшего чемпионского сезона неудачно провел нынешний чемпионат, ищет возможность обновить состав.

Главной целью президента клуба Аурелио де Лаурентиса является хавбек «Шахтера» Георгий Судаков.

Однако итальянские журналисты отмечают, что у неаполитанцев на пути к подписанию игрока сборной Украины много проблем, включая интерес более богатых клубов.

Ранее в «Шахтере» признавали, что «Наполи» уже делал предложение по Судакову, однако украинский клуб отказался продавать лидера за 40 миллионов евро.

Сообщается, что «Наполи» не хочет участвовать в аукционах и постоянно поднимать цену, но готов увеличить предложение, если увидит, что другие не могут договориться с «Шахтером».

Может возникнуть вопрос интереса перехода в команду со стороны самого Судакова, потому что «Наполи» сейчас занимает лишь 8-е место и рискует остаться без Лиги чемпионов, несмотря на то, что от Серии A в новом сезоне ЛЧ будет пять команд.

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Шахтер Донецк Наполи Георгий Судаков трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Chort
ГЛАВНАЯ ПРАБЛЕМА ДЛЯ МАЕГО ЛЮБИМАГО ШАХТЕРА, ЧТО НАПАЛИ НЕ ИДИОТЫ
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+2
Boodya
Навряд вони дадуть більше , ніж МС, який пропонує 125млн фунтів 😂.
А якщо серйозно, то давайте спочатку євро пограємо, потім буде вже Наполі (а може й не буде), бо від таких однотипних новин типу "Трансфери Судакова", реаліті шоу "Лунін і Карло" іт.д вже реально тягне блювати
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