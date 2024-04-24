Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем

По информации La Gazzetta dello Sport, «Наполи», который после минувшего чемпионского сезона неудачно провел нынешний чемпионат, ищет возможность обновить состав.

Главной целью президента клуба Аурелио де Лаурентиса является хавбек «Шахтера» Георгий Судаков.

Однако итальянские журналисты отмечают, что у неаполитанцев на пути к подписанию игрока сборной Украины много проблем, включая интерес более богатых клубов.

Ранее в «Шахтере» признавали, что «Наполи» уже делал предложение по Судакову, однако украинский клуб отказался продавать лидера за 40 миллионов евро.

Сообщается, что «Наполи» не хочет участвовать в аукционах и постоянно поднимать цену, но готов увеличить предложение, если увидит, что другие не могут договориться с «Шахтером».

Может возникнуть вопрос интереса перехода в команду со стороны самого Судакова, потому что «Наполи» сейчас занимает лишь 8-е место и рискует остаться без Лиги чемпионов, несмотря на то, что от Серии A в новом сезоне ЛЧ будет пять команд.