Яремчук вернулся к тренировкам Валенсии. Команду ждет матч с Барселона

Форвард «Валенсии» Роман Яремчук впервые после травмы, которую украинец получил три недели назад, вернулся к тренировкам команды.

Правда, пока игрок сборной Украины занимается индивидуально. В новом туре чемпионата Испании «Валенсия» сыграет с «Барселоной», но пока сомнительно, что Яремчук успеет полностью восстановиться.

Правда, у игрока в запасе есть несколько дней, потому что матч пройдет в понедельник.

Яремчук в «Валенсии» находится в подвешенном состоянии. Ранее сообщалось, что клуб хотел бы выкупить его контракт у «Брюгге», однако не имеет таких финансовых возможностей.