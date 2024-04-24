Яремчук вернулся к тренировкам Валенсии. Команду ждет матч с Барселона
Пока есть сомнения, что украинец готов играть
Форвард «Валенсии» Роман Яремчук впервые после травмы, которую украинец получил три недели назад, вернулся к тренировкам команды.
Правда, пока игрок сборной Украины занимается индивидуально. В новом туре чемпионата Испании «Валенсия» сыграет с «Барселоной», но пока сомнительно, что Яремчук успеет полностью восстановиться.
Правда, у игрока в запасе есть несколько дней, потому что матч пройдет в понедельник.
Яремчук в «Валенсии» находится в подвешенном состоянии. Ранее сообщалось, что клуб хотел бы выкупить его контракт у «Брюгге», однако не имеет таких финансовых возможностей.
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