Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Легенда «сине-гранатовых» провел встречу с руководством и решил остаться в клубе!
44-летний испанский специалист Хави решил остаться в каталонском клубе «Барселона» на посту главного тренера.
Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, легенда «сине-гранатовых» передумал уходить, принял условие руководства клуба и продолжит работать в качестве наставник «Барсы».
Романо утверждает, что остались только формальные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы продолжить сотрудничество.
27 января, после завершения матча 22-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Вильярреал», Хави на пресс-конференции заявил, что покинет пост наставника команды летом 2024 года.
Соглашение Хави с руководством каталонской команды изначально было рассчитано до лета 2025 года и предусматривало опцию продления еще на сезон. Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года, он сменил нидерландца Роналда Кумана.
Вместе с «сине-гранатовыми» Хави, в роли коуча, выиграл Ла Лигу в сезоне 2022/23, а также Суперкубок Испании 2023/23.
🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024
After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.
Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO
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