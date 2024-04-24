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  4. Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Испания
24 апреля 2024, 22:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:29
3369
6

Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера

Легенда «сине-гранатовых» провел встречу с руководством и решил остаться в клубе!

24 апреля 2024, 22:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:29
3369
6
Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

44-летний испанский специалист Хави решил остаться в каталонском клубе «Барселона» на посту главного тренера.

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, легенда «сине-гранатовых» передумал уходить, принял условие руководства клуба и продолжит работать в качестве наставник «Барсы».

Романо утверждает, что остались только формальные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы продолжить сотрудничество.

27 января, после завершения матча 22-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Вильярреал», Хави на пресс-конференции заявил, что покинет пост наставника команды летом 2024 года.

Соглашение Хави с руководством каталонской команды изначально было рассчитано до лета 2025 года и предусматривало опцию продления еще на сезон. Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года, он сменил нидерландца Роналда Кумана.

Вместе с «сине-гранатовыми» Хави, в роли коуча, выиграл Ла Лигу в сезоне 2022/23, а также Суперкубок Испании 2023/23.

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Хави Фабрицио Романо Барселона назначение тренера
Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
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zhyr
годину назад писали, що вирішив йти, а тут вже залишається)))
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+4
Harun Bakircioğlu
3 месяца втирал, что не изменит своего решения, а потом такой - я передумал. Трепло!
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+3
Gargantua
гоните неустоечку
просто так вы не отделаетесь от легенды
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+2
DaVinci
Тряпка. Втрачає останню повагу до себе. Його слова нічого не варті вже
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+1
Cruyff
Це те, про що його просили уболівальники вершкових слизнів.
Якщо серйозно, то вихід клубу з анабіозу, після марнотратних та провальних років закінченого клерка Бартомеу, поки що не передбачається. 
Прийнято просте рішення, залишити поки все як є. 
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0
Chort
ПРАВЕЛЬНАЕ РЕШЕНЕЕ НАШЕГО БРАСКАГО КЛУБА
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0
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