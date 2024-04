Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера

44-летний испанский специалист Хави решил остаться в каталонском клубе «Барселона» на посту главного тренера.

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, легенда «сине-гранатовых» передумал уходить, принял условие руководства клуба и продолжит работать в качестве наставник «Барсы».

Романо утверждает, что остались только формальные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы продолжить сотрудничество.

27 января, после завершения матча 22-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Вильярреал», Хави на пресс-конференции заявил, что покинет пост наставника команды летом 2024 года.

Соглашение Хави с руководством каталонской команды изначально было рассчитано до лета 2025 года и предусматривало опцию продления еще на сезон. Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года, он сменил нидерландца Роналда Кумана.

Вместе с «сине-гранатовыми» Хави, в роли коуча, выиграл Ла Лигу в сезоне 2022/23, а также Суперкубок Испании 2023/23.

