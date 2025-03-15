ВИДЕО. Два гола после 90-й. Яркий камбек Лас-Пальмаса в игре против Алавеса
Пенальти реализовал Фабиу Силва, спасительный мяч провел Альберто Молейро
В матче 28-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» вырвал ничью в матче с «Алавесом» (2:2).
У гостей отличились Тони Мартинес и Хон Гуриди. Хозяева поля спаслись благодаря двум голами в компенсированное время – пенальти реализовал Фабиу Силва, а спасительный мяч провел Альберто Молейро на 90+5 минуте.
«Алавес» набрал 27 очков и занимает 16-е место, «Лас-Пальмас» с 25 очками идет на 19-й позиции.
Ла Лига. 28-й тур, 14 марта
Лас-Пальмас – Алавес – 2:2
Голы: Фабиу Силва, 90 (пен), Альберто Молейро, 90+5 – Тони Мартинес, 7, Хон Гуриди, 63
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