ВИДЕО. Два гола после 90-й. Яркий камбек Лас-Пальмаса в игре против Алавеса

В матче 28-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» вырвал ничью в матче с «Алавесом» (2:2).

У гостей отличились Тони Мартинес и Хон Гуриди. Хозяева поля спаслись благодаря двум голами в компенсированное время – пенальти реализовал Фабиу Силва, а спасительный мяч провел Альберто Молейро на 90+5 минуте.

«Алавес» набрал 27 очков и занимает 16-е место, «Лас-Пальмас» с 25 очками идет на 19-й позиции.

Ла Лига. 28-й тур, 14 марта

Лас-Пальмас – Алавес – 2:2

Голы: Фабиу Силва, 90 (пен), Альберто Молейро, 90+5 – Тони Мартинес, 7, Хон Гуриди, 63

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