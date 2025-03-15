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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
14.03.2025 22:00 – FT 2 : 2
Алавес
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Испания
15 марта 2025, 06:47 | Обновлено 15 марта 2025, 07:11
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ВИДЕО. Два гола после 90-й. Яркий камбек Лас-Пальмаса в игре против Алавеса

Пенальти реализовал Фабиу Силва, спасительный мяч провел Альберто Молейро

15 марта 2025, 06:47 | Обновлено 15 марта 2025, 07:11
130
0
ВИДЕО. Два гола после 90-й. Яркий камбек Лас-Пальмаса в игре против Алавеса
ФК Лас-Пальмас

В матче 28-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» вырвал ничью в матче с «Алавесом» (2:2).

У гостей отличились Тони Мартинес и Хон Гуриди. Хозяева поля спаслись благодаря двум голами в компенсированное время – пенальти реализовал Фабиу Силва, а спасительный мяч провел Альберто Молейро на 90+5 минуте.

«Алавес» набрал 27 очков и занимает 16-е место, «Лас-Пальмас» с 25 очками идет на 19-й позиции.

Ла Лига. 28-й тур, 14 марта

Лас-Пальмас – Алавес – 2:2

Голы: Фабиу Силва, 90 (пен), Альберто Молейро, 90+5 – Тони Мартинес, 7, Хон Гуриди, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Молейро (Лас-Пальмас).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиу Силва (Лас-Пальмас).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Гуриди (Алавес).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Алавес).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лас-Пальмас Алавес видео голов и обзор Фабиу Силва Тони Мартинес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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