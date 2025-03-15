Соболева вышла в первый полуфинал с августа 2024 года
Анастасия уже выиграла три матча на турнире ITF W75 в Секешфехерваре
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 219) сыграет в полуфинале грунтового турнира IT W75 в Секешфехервар (Венгрия).
20-летняя украинка уже выиграла три матча, отдав два сета. Всего Соболева провела на корте более 6.5 часов. Анастасия прошла Дарью Семенистую (Латвия, WTA 160), Тену Лукас (Хорватия, WTA 281) и Жибек Куламбаеву (Казахстан, WTA 322).
Следующая соперница Анастасии – Синья Краус (Австрия, WTA 191). Девушки проведут первое очное противостояние. Старт встречи запланирован на 15:00 по Киеву.
Для Соболевой это будет первый полуфинальный поединок с августа 2024 года. Тогда она дошла до этой стадии на соревнованиях WTA 125 в Барранкилье.
Результаты Соболевой на турнире ITF W75 в Секешфехерваре:
- 1/16 финала: Анастасия Соболева – Дарья Семенистая [6] – 7:5, 3:6, 7:5
- 1/8 финала: Анастасия Соболева – Тена Лукас – 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 6:4
- 1/4 финала: Анастасия Соболева – Жибек Куламбаева – 6:1, 6:3
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