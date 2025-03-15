Соболева вышла в первый полуфинал с августа 2024 года

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 219) сыграет в полуфинале грунтового турнира IT W75 в Секешфехервар (Венгрия).

20-летняя украинка уже выиграла три матча, отдав два сета. Всего Соболева провела на корте более 6.5 часов. Анастасия прошла Дарью Семенистую (Латвия, WTA 160), Тену Лукас (Хорватия, WTA 281) и Жибек Куламбаеву (Казахстан, WTA 322).

Следующая соперница Анастасии – Синья Краус (Австрия, WTA 191). Девушки проведут первое очное противостояние. Старт встречи запланирован на 15:00 по Киеву.

Для Соболевой это будет первый полуфинальный поединок с августа 2024 года. Тогда она дошла до этой стадии на соревнованиях WTA 125 в Барранкилье.

Результаты Соболевой на турнире ITF W75 в Секешфехерваре: