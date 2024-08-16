Растет звезда? Соболева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Колумбии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В 3-м раунде украинка в трех сетах переиграла Викторию Грунчакову (Словакия, WTA 233) за 2 часа и 47 минут.

WTA 125 Барранкилья. Хард. 1/4 финала

Виктория Грунчакова (Словакия) – Анастасия Соболева (Украина) – 4:6, 7:6 (7:3), 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Для Соболевой это будет первый в карьере полуфинал на уровне WTA. Там она сыграет против победительницы противостояния Мариам Болквадзе – Надя Подороска.

В LIVE-рейтинге WTA Анастасия уже находится на 197-й позиции, что является для нее личным рекордом.

На кортах Колумбии Анастасия, помимо Грунчаковой, также выиграла у Перес Гарсии и Мартины Окаловой.