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WTA
16 августа 2024, 02:59 | Обновлено 16 августа 2024, 03:03
170
2

Растет звезда? Соболева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Колумбии

Анастасия одолела Викторию Грунчакову на соревнованиях в Барранкилье

16 августа 2024, 02:59 | Обновлено 16 августа 2024, 03:03
170
2
Растет звезда? Соболева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Колумбии
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В 3-м раунде украинка в трех сетах переиграла Викторию Грунчакову (Словакия, WTA 233) за 2 часа и 47 минут.

WTA 125 Барранкилья. Хард. 1/4 финала

Виктория Грунчакова (Словакия) – Анастасия Соболева (Украина) – 4:6, 7:6 (7:3), 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Для Соболевой это будет первый в карьере полуфинал на уровне WTA. Там она сыграет против победительницы противостояния Мариам Болквадзе – Надя Подороска.

В LIVE-рейтинге WTA Анастасия уже находится на 197-й позиции, что является для нее личным рекордом.

На кортах Колумбии Анастасия, помимо Грунчаковой, также выиграла у Перес Гарсии и Мартины Окаловой.

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Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Анастасія молодець! Не просто грає, а бере приклади з елітних гравчинь світу і про рідну країну не забуває.
Вчора вона, подивившись матч Ястремської, примірила на себе роль Вожняцької. Вийшло -  відіграла 5 геймів і виграла.
Сьогодні, відпочиваючи між 2 і 3 колом, мабуть, подивилася Свьонтек - Грачова й уявила себе (а чом би й ні?) першою ракеткою світу. Тому хлопнула Грунчакову в 1 сеті, потім довела справу до тай-брейку й успішно його злила у 2-му (програла 5 м'ячів поспіль - привіт і шана Даяні!), а тоді впевнено закрила суперницю у 3-му. Прям дежавю Іґи. Ну, майже - без бублика. Але це справа часу.
Ну, хто там далі? Подороска? Іди сюди, етнічна сестро ))
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Muskrat2
Зірка чи ні, але не така ледача як Снігур. 
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