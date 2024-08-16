Растет звезда? Соболева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Колумбии
Анастасия одолела Викторию Грунчакову на соревнованиях в Барранкилье
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).
В 3-м раунде украинка в трех сетах переиграла Викторию Грунчакову (Словакия, WTA 233) за 2 часа и 47 минут.
WTA 125 Барранкилья. Хард. 1/4 финала
Виктория Грунчакова (Словакия) – Анастасия Соболева (Украина) – 4:6, 7:6 (7:3), 2:6
Это была первая встреча соперниц.
Для Соболевой это будет первый в карьере полуфинал на уровне WTA. Там она сыграет против победительницы противостояния Мариам Болквадзе – Надя Подороска.
В LIVE-рейтинге WTA Анастасия уже находится на 197-й позиции, что является для нее личным рекордом.
На кортах Колумбии Анастасия, помимо Грунчаковой, также выиграла у Перес Гарсии и Мартины Окаловой.
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Сьогодні, відпочиваючи між 2 і 3 колом, мабуть, подивилася Свьонтек - Грачова й уявила себе (а чом би й ні?) першою ракеткою світу. Тому хлопнула Грунчакову в 1 сеті, потім довела справу до тай-брейку й успішно його злила у 2-му (програла 5 м'ячів поспіль - привіт і шана Даяні!), а тоді впевнено закрила суперницю у 3-му. Прям дежавю Іґи. Ну, майже - без бублика. Але це справа часу.
Ну, хто там далі? Подороска? Іди сюди, етнічна сестро ))