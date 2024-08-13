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  4. Накормила баранкой. Соболева разбила первую соперницу на турнире в Колумбии
WTA
13 августа 2024, 04:27 |
87
0

Накормила баранкой. Соболева разбила первую соперницу на турнире в Колумбии

Анастасия в двух сетах справилась с Перес Гарсией в 1/16 финала соревнований

13 августа 2024, 04:27 |
87
0
Накормила баранкой. Соболева разбила первую соперницу на турнире в Колумбии
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 223) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромила профильную парницу Перес Гарсию (Колумбия, WTA 1016) за 56 минут.

WTA 125 Барранкилья. Грунт. 1/16 финала

Перес Гарсия (Колумбия) – Анастасия Соболева (Украина) – 1:6, 0:6

Это была первая встреча соперниц. Во второй партии Анастасия проиграла всего 6 поинтов.

Во 2-м раунде Соболева сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против второй сеяной Грет Миннен.

На прошлой неделе Анастасия выступила на турнире аналогичной категории в Гамбурге, где в 1/8 финала проиграла первой ракетке соревнований Майяр Шериф.

По теме:
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Спасла 3 матчбола. Соболева пробилась в 1/8 финала турнира в Гамбурге
Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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