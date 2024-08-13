Накормила баранкой. Соболева разбила первую соперницу на турнире в Колумбии
Анастасия в двух сетах справилась с Перес Гарсией в 1/16 финала соревнований
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 223) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).
В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромила профильную парницу Перес Гарсию (Колумбия, WTA 1016) за 56 минут.
WTA 125 Барранкилья. Грунт. 1/16 финала
Перес Гарсия (Колумбия) – Анастасия Соболева (Украина) – 1:6, 0:6
Это была первая встреча соперниц. Во второй партии Анастасия проиграла всего 6 поинтов.
Во 2-м раунде Соболева сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против второй сеяной Грет Миннен.
На прошлой неделе Анастасия выступила на турнире аналогичной категории в Гамбурге, где в 1/8 финала проиграла первой ракетке соревнований Майяр Шериф.
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