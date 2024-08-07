WTA07 августа 2024, 13:47 | Обновлено 07 августа 2024, 13:48
132
0
Соболева уступила первой сеяной на турнире в Гамбурге
Анастасия проиграла Майяр Шериф из Египта
07 августа 2024, 13:47 | Обновлено 07 августа 2024, 13:48
132
0
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№226 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).
Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла первой сеяной Майяр Шериф из Египта (№82 WTA).
Гамбург. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 1:6, 3:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Номы Ноха Акуге (№252 WTA) или Ольги Данилович (№121 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 07 августа 2024, 11:52 10
Соперницу украинки дисквалифицировали
Теннис | 07 августа 2024, 02:52 1
Даяна не сумела продолжить борьбу против Таунсенд в 1/32 финала тысячника в Торонто
Олимпийские игры | 06.08.2024, 12:51
Олимпийские игры | 06.08.2024, 21:07
Олимпийские игры | 06.08.2024, 22:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.08.2024, 07:05 15
06.08.2024, 23:11 10
07.08.2024, 00:15 25
05.08.2024, 18:28 17
05.08.2024, 21:09 3
07.08.2024, 03:39 3
06.08.2024, 00:48 5