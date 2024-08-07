Соболева уступила первой сеяной на турнире в Гамбурге

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№226 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла первой сеяной Майяр Шериф из Египта (№82 WTA).

Гамбург. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 1:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Номы Ноха Акуге (№252 WTA) или Ольги Данилович (№121 WTA).