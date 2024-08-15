Мощный камбэк. Соболева впервые в карьере вышла в четвертьфинал WTA 125

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№216 WTA) обыграла представительницу Словакии Мартину Окалову (№502 WTA) в поединке 2-го круга турнира WTA 125 в Барранкилье.

20-летняя спортсменка выиграла у своей соперницы оба сета – 6:4 и 7:5.

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WTA 125 Барранкилья. Грунт. 1/8 финала

Анастасия Соболева – Мартина Окалова – 6:4, 7:5

Интересно, что во втором сете Анастасия в определенный момент матча уступала Мартине со счетом 2:5, но сумела выиграть 5 геймов подряд и совершить мощный камбэк.

Благодаря этой победе Соболева пробилась в первый для себя четвертьфинал турниров WTA 125. Там ее ждет другая словацкая теннисистка – Виктория Грунчакова (№233 WTA), которая на пике была 43-й ракеткой мира.

Матч Виктория Грунчакова – Анастасия Соболева состоится 15 августа в 22:00 по киевскому времени.