15 марта на «Сан-Сиро» пройдет матч 29-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Комо». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Милан

Команда за последние годы выигрывала скудетто и добиралась до полуфинана Лиги чемпионов. Прошлый сезон тоже не назвать провальным, он принес второе место в Серии А. Но, даже не дождавшись развязки, руководство проекта объявило о прощании с Пиоли. Но выбранный ему в преемники Паулу Фонсека сразу начал допускать осечки. У него был определенный кредит доверия, но к Новому Году экс-наставник Шахтера оказался безработным.

Сменивший его Сержиу Консейсао начинал на ура, с побед над Ювентусом и Интером, что принесли Суперкубок Италии. Но медовый месяц этого португальца на Сан-Сиро быстро закончился, после этого в актив разве что проход Ромы в кубке можно внести. Так себе компенсация за вылет в Лиге чемпионов от первого же соперника по плей-офф, Фейеноорда. И в Серии А пошли поражения в сплошную. Но хотя бы Лечче обыграли, пусть и минимально, 3:2.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Комо

Клуб уже дебютировал в Серии А - но тогда провел только один сезон, 2002/2003. Вернуться получилось только после того, как в проект зашли серьезные, богатые инвесторы, братья Хартоно. В итоге в прошлом сезоне получилось у Сеска, что фактически начинал тут тренерскую карьеру, поднять подопечных в Кальчо. Летом, будто желая компенсировать неопытность испанца как наставника, упор в подписаниях новичков делали на возрастных футболистов.

Не самый однозначный подход к комплектации состава (Варан в итоге толком и сыграть не смог!) не помешал показать достойные, как для новичка результаты. Да, половину матчей проигрывают. Но при этом к весне достигли главного: комфортного отрыва от аутсайдеров. С одним из них, Венецией, в прошлом туре ограничились ничьей 1:1.

Статистика личных встреч

Что-то не изменилось и за более чем два десятилетия: как побеждал Милан дебютанта в 2002/2003, забивая по дважды, так и в январе на выезде сделал это же.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу вице-чемпиона. Он играет дома с не особенно мотивированным новичком - нужно выигрывать даже в нынешней форме (коэффициент - 1,8).