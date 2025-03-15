Олег КОЖУШКО: «С Вернидубом нет никаких недоразумений и конфликтов»

Форвард Олег Кожушко прокомментировал свой уход из Кривбасса и рассказал, как относится к коуча команды Юрия Вернидуба:

«Разрыв контракта с Кривбассом – это наше общее решение, мое и клуба. Я попросил разорвать контракт, и Кривбасс пошел мне навстречу. Почему попросил об этом? Я просто хочу больше играть. Голевые показатели существенно упали? Это футбол. Сегодня играет один, а завтра – другой. Это не ко мне вопрос. Просто так вышло.

Мы с Юрием Вернидубом хорошо поговорили, и он пошел мне навстречу, сказал, чтобы меня отпустили. Руководство тоже поняло. Мы хорошо разошлись, у нас нет никаких недоразумений и конфликтов. Долгов нет, в клубе в этом плане все хорошо. Оценить период в Кривбассе? Отлично. Это были чудесные почти два года для меня и Кривбасса. У меня остались незабываемые эмоции и только позитив.

Кривбасс стартовал очень неровно? Конечно, мы не должны были проигрывать эти два матча, но это футбол. Уровень и конкуренция нашего чемпионата растет, последняя команда может отобрать очки у любого. Что Вернидуб говорил после двух поражений? Ничего экстраординарного не было, стулья в раздевалке не летали, шел обычный процесс. Тренерский штаб разбирал ошибки, почему так произошло и мы эти матчи проиграли.

Как удалось отобрать очки у Шахтера? Где-то перетерпели, играли без мяча, но и Шахтеру не давали создавать много моментов, а своим воспользовались. Короче, стандартная игра против Шахтера. Это был такой матч, от которого потом можно отталкиваться. После этой игры должны последовать победы. Ничья с Шахтером – очень хороший психологический момент.

Какие сложились отношения с конкурентом по позиции Сосой? Нормальные отношения вообще никаких проблем. Я отношусь к нему с уважением. Никаких ссор или конфликтов у нас не было. Он играет, я – нет. Это футбол, и кто играет – решают тренеры. Я к этому нормально отношусь. Мы с Сосой – разноплановые игроки. Он такой, что цепляется за мяч, а я более скоростной, открываюсь за спинами. Тренеры выбирают план на игру и кто под этот план подходит. Я не могу сказать, что кто-то из нас сильнее или слабее. Тренировки также отличаются друг от друга.

В каком клубе продолжение карьеры? Предложения есть, но пока не буду раскрывать название клуба. Все узнаете через пару дней. Буковина? Давайте подождем пару дней. Контракт еще не подписан, потому с уверенностью сейчас ничего говорить не могу. Отвечу так: лишь бы куда я б не пошел. Сейчас мне понравилось это предложение, которое у меня есть. Надеюсь, все решится положительно в течение двух-трех дней».