ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс расторг контракт с опытным игроком УПЛ

Представитель УПЛ, криворожский «Кривбасс», официально прекратил сотрудничество с 27-м нападающим Олегом Кожушко.

На главном сайте клуба указано, что контракт игрока был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Присоединился к команде Олег летом 2023 года из «Александрии». За этот период в «Кривбассе» нападающему удалось отыграть 44 поединка, в которых он оформил десять голов и отдал четыре ассиста.

Интересно, что Кожушко является одним из лучших бомбардиров «Кривбасса» в новейшей истории клуба.

Также в своей карьере Олег представлял цвета таких украинских коллективов: «Днепр», «Днепр-1», «Колос» и «Черноморец». Кроме того, нападающий даже провел полгода в составе армянского клуба «Пюник».