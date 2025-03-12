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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 13:14 | Обновлено 12 марта 2025, 13:28
629
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс расторг контракт с опытным игроком УПЛ

Олег Кожушко остался без команды

12 марта 2025, 13:14 | Обновлено 12 марта 2025, 13:28
629
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс расторг контракт с опытным игроком УПЛ
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Представитель УПЛ, криворожский «Кривбасс», официально прекратил сотрудничество с 27-м нападающим Олегом Кожушко.

На главном сайте клуба указано, что контракт игрока был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Присоединился к команде Олег летом 2023 года из «Александрии». За этот период в «Кривбассе» нападающему удалось отыграть 44 поединка, в которых он оформил десять голов и отдал четыре ассиста.

Интересно, что Кожушко является одним из лучших бомбардиров «Кривбасса» в новейшей истории клуба.

Также в своей карьере Олег представлял цвета таких украинских коллективов: «Днепр», «Днепр-1», «Колос» и «Черноморец». Кроме того, нападающий даже провел полгода в составе армянского клуба «Пюник».

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Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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