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Украина. Первая лига
13 марта 2025, 05:34 | Обновлено 13 марта 2025, 06:58
371
0

Стало известно, где продолжит карьеру Кожушко, покинувший Кривбасс

Опытный форвард, вероятно, будет выступать за Буковину из Черновцов

13 марта 2025, 05:34 | Обновлено 13 марта 2025, 06:58
371
0
Стало известно, где продолжит карьеру Кожушко, покинувший Кривбасс
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Форвард Олег Кожушко, покинувший Кривбасс на правах свободного агента, нашел себе новую команду.

27-летний нападающий присоединится к черновицкой «Буковине», выступающей в Первой лиге.

Команда из Черновцов борется за повышение в классе и продолжает выступления в Кубке Украины.

В текущем сезоне Кожушко сыграл за Кривбасс 12 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 игру Кубка Украины и 4 поединка еврокубков.

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Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог Буковина Черновцы трансферы трансферы УПЛ свободный агент Игорь Бурбас Первая лига Украины
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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