Стало известно, где продолжит карьеру Кожушко, покинувший Кривбасс

Форвард Олег Кожушко, покинувший Кривбасс на правах свободного агента, нашел себе новую команду.

27-летний нападающий присоединится к черновицкой «Буковине», выступающей в Первой лиге.

Команда из Черновцов борется за повышение в классе и продолжает выступления в Кубке Украины.

В текущем сезоне Кожушко сыграл за Кривбасс 12 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 игру Кубка Украины и 4 поединка еврокубков.