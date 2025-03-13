Украина. Первая лига13 марта 2025, 05:34 | Обновлено 13 марта 2025, 06:58
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Стало известно, где продолжит карьеру Кожушко, покинувший Кривбасс
Опытный форвард, вероятно, будет выступать за Буковину из Черновцов
13 марта 2025, 05:34 | Обновлено 13 марта 2025, 06:58
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Форвард Олег Кожушко, покинувший Кривбасс на правах свободного агента, нашел себе новую команду.
27-летний нападающий присоединится к черновицкой «Буковине», выступающей в Первой лиге.
Команда из Черновцов борется за повышение в классе и продолжает выступления в Кубке Украины.
В текущем сезоне Кожушко сыграл за Кривбасс 12 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 игру Кубка Украины и 4 поединка еврокубков.
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