Другие новости15 марта 2025, 01:32 | Обновлено 15 марта 2025, 01:37
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ВИДЕО. Отец звезды Барселоны показал впечатляющую фреску с сыном
Отец Ламина Ямаля наслаждается жизнью
15 марта 2025, 01:32 | Обновлено 15 марта 2025, 01:37
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Отец талантливого вингера «Барселоны» Ламина Ямаля снова привлек внимание соцсетей.
Мунир Насрауи поделился видео с впечатляющей фреской, на которой изображены они оба с сыном.
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Юный звездный футболист продолжает покорять Европу – в нынешнем сезоне в 37 матчах он отметился 12 голами и 17 ассистами.
Вместе с видео фрески отец Ямаля выразил искренние эмоции, произнеся тёплые слова: «Я тебя люблю, Ламин Ямал» и «Какой отец, такой и сын».
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