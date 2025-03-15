ВИДЕО. Отец звезды Барселоны показал впечатляющую фреску с сыном

Отец талантливого вингера «Барселоны» Ламина Ямаля снова привлек внимание соцсетей.

Мунир Насрауи поделился видео с впечатляющей фреской, на которой изображены они оба с сыном.

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Юный звездный футболист продолжает покорять Европу – в нынешнем сезоне в 37 матчах он отметился 12 голами и 17 ассистами.

Вместе с видео фрески отец Ямаля выразил искренние эмоции, произнеся тёплые слова: «Я тебя люблю, Ламин Ямал» и «Какой отец, такой и сын».