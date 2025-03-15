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15 марта 2025, 01:32 | Обновлено 15 марта 2025, 01:37
110
0

ВИДЕО. Отец звезды Барселоны показал впечатляющую фреску с сыном

Отец Ламина Ямаля наслаждается жизнью

15 марта 2025, 01:32 | Обновлено 15 марта 2025, 01:37
110
0
ВИДЕО. Отец звезды Барселоны показал впечатляющую фреску с сыном
Instagram. Мунир Насрауи и Ламин Ямал

Отец талантливого вингера «Барселоны» Ламина Ямаля снова привлек внимание соцсетей.

Мунир Насрауи поделился видео с впечатляющей фреской, на которой изображены они оба с сыном.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Юный звездный футболист продолжает покорять Европу – в нынешнем сезоне в 37 матчах он отметился 12 голами и 17 ассистами.

Вместе с видео фрески отец Ямаля выразил искренние эмоции, произнеся тёплые слова: «Я тебя люблю, Ламин Ямал» и «Какой отец, такой и сын».

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видео lifestyle Барселона Ламин Ямал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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