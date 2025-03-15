Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легенда Барселоны неожиданно зажег с сестрой Неймара
Другие новости
15 марта 2025, 04:56 |
257
0

ФОТО. Легенда Барселоны неожиданно зажег с сестрой Неймара

Звездный гость на вечеринке

15 марта 2025, 04:56 |
257
0
ФОТО. Легенда Барселоны неожиданно зажег с сестрой Неймара
Instagram. Жерар Пике и сестра Неймара

Жерар Пике неожиданно появился на вечеринке по случаю дня рождения Рафаэлы Сантос, сестры Неймара.

Приезд Пике держался в секрете до последнего. Он приехал без сопровождения, что удивило гостей, и присоединился к Неймару и его беременной девушке Бруне Бьянкарди.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Нападающий сборной Бразилии получает травмы в день рождения сестры уже десятый год подряд.

Пике должен был быть в Майами с детьми, пока Шакира в турне.

Стоит отметить, что легенда «Барселоны» не взял свою нынешнюю девушку Клару Чиа на вечеринку – вероятно, она осталась с детьми в Майами.

По теме:
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Минус один холостяк. Ещё один украинский футболист женился
фото lifestyle Неймар Жерар Пике Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Сантос
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Роналду обидел два своих бывших клуба в новой рекламе. Неожиданно
Футбол | 15 марта 2025, 02:56 0
ВИДЕО. Роналду обидел два своих бывших клуба в новой рекламе. Неожиданно
ВИДЕО. Роналду обидел два своих бывших клуба в новой рекламе. Неожиданно

Интересная деталь

Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Бокс | 14 марта 2025, 09:07 0
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером

Тайсон поддержал своего друга Джозефа

Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче
Футбол | 14.03.2025, 23:41
Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче
Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2025, 07:01
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Бокс | 14.03.2025, 08:34
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
13.03.2025, 07:23 2
Футбол
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
13.03.2025, 11:33 1
Футбол
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 5
Футбол
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 48
Теннис
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
14.03.2025, 11:36 3
Футбол
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем