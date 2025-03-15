ФОТО. Легенда Барселоны неожиданно зажег с сестрой Неймара
Звездный гость на вечеринке
Жерар Пике неожиданно появился на вечеринке по случаю дня рождения Рафаэлы Сантос, сестры Неймара.
Приезд Пике держался в секрете до последнего. Он приехал без сопровождения, что удивило гостей, и присоединился к Неймару и его беременной девушке Бруне Бьянкарди.
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Нападающий сборной Бразилии получает травмы в день рождения сестры уже десятый год подряд.
Пике должен был быть в Майами с детьми, пока Шакира в турне.
Стоит отметить, что легенда «Барселоны» не взял свою нынешнюю девушку Клару Чиа на вечеринку – вероятно, она осталась с детьми в Майами.
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