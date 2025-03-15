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Лига наций
15 марта 2025, 06:27 | Обновлено 15 марта 2025, 06:40
59
0

Егор НАЗАРИНА: «Хочется победить сборную Бельгии»

Полузащитник прокомментировал старт учебно-тренировочного сбора в Испании

15 марта 2025, 06:27 | Обновлено 15 марта 2025, 06:40
59
0
Егор НАЗАРИНА: «Хочется победить сборную Бельгии»
УАФ. Егор Назарина

Полузащитник Егор Назарина прокомментировал старт учебно-тренировочного сбора в Испании для сборной Украины.

«Всегда приятно возвращаться в национальную сборную, честь – защищать ее цвета. Поэтому я очень рад быть здесь.

Дорога была тяжелой, добирались сутки. Но это уже позади, началась работа, готовимся к матчам. Я чувствую себя хорошо, тренировка прошла с позитивом.

Поединки с Бельгией важны для нас. Хочется показать себя, дух украинцев – и, прежде всего, победить.

Подготовка будет нелегкая, потому что и поединки нас ожидают непростые. Но мы готовимся с позитивным настроем, с позитивными мыслями к матчам с Бельгией».

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Егор Назарина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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