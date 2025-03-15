Егор НАЗАРИНА: «Хочется победить сборную Бельгии»
Полузащитник прокомментировал старт учебно-тренировочного сбора в Испании
Полузащитник Егор Назарина прокомментировал старт учебно-тренировочного сбора в Испании для сборной Украины.
«Всегда приятно возвращаться в национальную сборную, честь – защищать ее цвета. Поэтому я очень рад быть здесь.
Дорога была тяжелой, добирались сутки. Но это уже позади, началась работа, готовимся к матчам. Я чувствую себя хорошо, тренировка прошла с позитивом.
Поединки с Бельгией важны для нас. Хочется показать себя, дух украинцев – и, прежде всего, победить.
Подготовка будет нелегкая, потому что и поединки нас ожидают непростые. Но мы готовимся с позитивным настроем, с позитивными мыслями к матчам с Бельгией».
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