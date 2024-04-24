ВИДЕО. Большая драка во время матча женского чемпионата Украины по футболу

Сегодня, 24 апреля «Кривбасс» в матче 5-го тура женского чемпионата Украины по футболу на выезде минимально обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 62-й минуте, и, пока большинство футболисток «Кривбасса» праздновали взятие ворот, несколько футболисток «Шахтера» начали выяснять отношения с хавбеком соперника Софьей Козишкурт.

Все завершилось дракой «стенка на стенку», по итогам которой рефери удалил двух футболисток «Шахтера» и одну – «Кривбасса».