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24 апреля 2024, 16:48 |
1256
0

ВИДЕО. Большая драка во время матча женского чемпионата Украины по футболу

Матч между «Кривбассом» и «Шахтером» запомнился дракой футболисток

24 апреля 2024, 16:48 |
1256
0
ВИДЕО. Большая драка во время матча женского чемпионата Украины по футболу
ФК Кривбасс

Сегодня, 24 апреля «Кривбасс» в матче 5-го тура женского чемпионата Украины по футболу на выезде минимально обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 62-й минуте, и, пока большинство футболисток «Кривбасса» праздновали взятие ворот, несколько футболисток «Шахтера» начали выяснять отношения с хавбеком соперника Софьей Козишкурт.

Все завершилось дракой «стенка на стенку», по итогам которой рефери удалил двух футболисток «Шахтера» и одну – «Кривбасса».

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Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк видео чемпионат Украины по футболу среди женщин
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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