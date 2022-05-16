Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины

Сейчас сборная Украины продолжает подготовку к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня).

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение «отцепить» от команды трех игроков. Это представители «Динамо» Киев Виталий Буяльский, Денис Гармаш и Артем Беседин.

В ближайшее время Петраков определит имена еще трех игроков, которые не будут продолжать с командой подготовку к матчу против Шотландии.