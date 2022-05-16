Чемпионат мира16 мая 2022, 22:17 | Обновлено 16 мая 2022, 22:23
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Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Гармаш, Буяльский и Беседин не будут готовиться к матчу против Шотландии
16 мая 2022, 22:17 | Обновлено 16 мая 2022, 22:23
8561
21
Сейчас сборная Украины продолжает подготовку к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня).
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение «отцепить» от команды трех игроков. Это представители «Динамо» Киев Виталий Буяльский, Денис Гармаш и Артем Беседин.
В ближайшее время Петраков определит имена еще трех игроков, которые не будут продолжать с командой подготовку к матчу против Шотландии.
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Комментарии 21
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Схоже Буяльский може грати тільки в команді справжнього тренера Луческу. Інши "тренери" не розуміють скільки він може принести користі команді. Знову будуть награвати Зінченко у півзахісті? От Гвардіола посміється! По 2 іншим - без питань. Тільки не можу второпити нафіга 5 воротарів?
Буяльского??? Ахахахаха....я в шоке просто!!!
С Буяльским явно погорячился!
Я думаю Буяльський явно б не завадив! Та міг би й стати, своєрідним "джокером"... Для заміни в обоймі, згодився би точно!
Найкращий гравець чемпіонів України не потрапляє навіть у заявку. Ну-ну
Я так поняв, в Національну збірну набирають по оголошенню, без особливих досягнень, без прогресу, без якості, головне щоб тебе до того Петраков знав! Мудрик і Піхайльонок заслужили виклик, там прогрес тільки дебілу не видно. Сікан 11 матчів за Ганзу, 1! гол, яка збірна? друзі, Булеца вообще губиться на полі, і Лунін, 1раз вийшов, взяв пенальті і заслужено поїхав в збірну... Ну хіба то не кумовство!
Тогда уже пускай "отцепит" всех динамовцев, чего уж там мелочиться, будем смотреть как наша сборная пролетит как фанера мимо Катара
Из Динамо Забарный будет в основе,бущан,сидорчук,шапаренко точно в заявке а дальше на усмотрение тренера ,реально четыре человека,вот и вся польза Динамо для сборной сейчас
Все логічно. Бєсєдін тільки після травми, Буяльский можна сказати взагалі не грав в збірній, а Гармаш може забивати тільки аутсайдерам УПЛ
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