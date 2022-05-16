ФОТО. Прибыли Зубков и Сикан. Сборная Украины отправляется в Италию

Сегодня вечером сборная Украины отправится в Италию, где во вторник проведет контрольный матч против «Эмполи».

К составу национальной команды присоединились защитник Тарас Качараба, хавбек Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.

В Италию с командой не поедут вратарь Анатолий Трубин, который отправляется в состав Украины U-21, а также Сергей Булеца. У хавбека небольшое повреждение.

После матча с «Эмполи» сборная сразу отправится в Хорватию, где 18 мая сыграет против «Риеки».