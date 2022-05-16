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  4. ФОТО. Прибыли Зубков и Сикан. Сборная Украины отправляется в Италию
Чемпионат мира
16 мая 2022, 18:20 |
685
0

ФОТО. Прибыли Зубков и Сикан. Сборная Украины отправляется в Италию

Во вторник состоится матч против «Эмполи»

16 мая 2022, 18:20 |
685
0
ФОТО. Прибыли Зубков и Сикан. Сборная Украины отправляется в Италию
uaf.ua

Сегодня вечером сборная Украины отправится в Италию, где во вторник проведет контрольный матч против «Эмполи».

К составу национальной команды присоединились защитник Тарас Качараба, хавбек Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.

В Италию с командой не поедут вратарь Анатолий Трубин, который отправляется в состав Украины U-21, а также Сергей Булеца. У хавбека небольшое повреждение.

После матча с «Эмполи» сборная сразу отправится в Хорватию, где 18 мая сыграет против «Риеки».

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Александр Зубков Даниил Сикан Тарас Качараба Сергей Булеца сборная Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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