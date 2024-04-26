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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт выкупил форварда у ПСЖ
Германия
26 апреля 2024, 15:09 |
763
0

ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт выкупил форварда у ПСЖ

Уго Экитике стал полноценным игроком немецкого клуба

26 апреля 2024, 15:09 |
763
0
ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт выкупил форварда у ПСЖ
ФК Айнтрахт. Уго Экитике

Франкфуртский «Айнтрахт» официально сообщил о том, что выкупил у «ПСЖ» 21-летнего французского форварда Уго Экитике. Он перешел в «Айнтрахт» на правах аренды во время последнего зимнего трансферного окна.

В арендном соглашении была прописана опция выкупа, которую немецкий клуб решил активировать. «Айнтрахт» заплатит за Экитике 16,5 миллиона евро плюс 3,5 миллиона бонусов. Также у «ПСЖ» будет процент от следующей продажи игрока. Экитике подписал контракт до 2029 года.

Экитике провел на «Айнтрахт» 12 матчей во всех турнирах, и отличился 1 голом и 1 ассистом.

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Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике ПСЖ аренда игрока трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: ФК Айнтрахт
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