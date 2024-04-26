ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт выкупил форварда у ПСЖ

Франкфуртский «Айнтрахт» официально сообщил о том, что выкупил у «ПСЖ» 21-летнего французского форварда Уго Экитике. Он перешел в «Айнтрахт» на правах аренды во время последнего зимнего трансферного окна.

В арендном соглашении была прописана опция выкупа, которую немецкий клуб решил активировать. «Айнтрахт» заплатит за Экитике 16,5 миллиона евро плюс 3,5 миллиона бонусов. Также у «ПСЖ» будет процент от следующей продажи игрока. Экитике подписал контракт до 2029 года.

Экитике провел на «Айнтрахт» 12 матчей во всех турнирах, и отличился 1 голом и 1 ассистом.