ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал форварда в Германию

«Айнтрахт» из Франкфурта официально сообщил о подписании форварда «ПСЖ» Уго Экитике. Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.

При этом ряд СМИ утверждает, что в контракте прописано не право, а обязательство выкупа за 30 миллионов евро. В составе «Айнтрахта» Экитике будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Экитике принял участие всего в 1 матче «ПСЖ» во всех турнирах и провел на поле всего 8 минут. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего французского форварда в 15 миллионов евро.

⚡ Done Deal am Deadline Day! ⚡



Hugo Ekitiké wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise von Paris Saint-Germain an den Main. Eintracht Frankfurt besitzt eine Kaufoption.#SGE