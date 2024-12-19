ВИДЕО. Лунин с партнерами поздравили Винисиуса с наградой лучшего игрока

Игроки «Реала», включая вратаря Андрея Лунина, поздравили тренера Карло Анчелотти и форварда Винисиуса Жуниора, которые были признаны лучшим наставником года и лучшим игроком года ФИФА соответственно.

Украинский кипер стал 4-м в голосовании на лучшего вратаря.

«Благодарю вас всех, без вас я бы не получил эту награду. Вы – часть моей семьи, а мне было очень важно завоевать эту награду», – сказал Винисиус.

Наставник Карло Анчелотти был признан лучшим тренером года.

«Хочу разделить награду с вами, потому что тренер не может стать лучшим без игроков. Это не индивидуальная награда. Благодарю вас за усилия и качество, потому что после всех этих лет мы сохраняем хорошие личные отношения, а это очень важно», – сказал Анчелотти.