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Испания
19 декабря 2024, 18:11 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:42
529
0

ВИДЕО. Лунин с партнерами поздравили Винисиуса с наградой лучшего игрока

Анчелотти стал лучшим тренером

19 декабря 2024, 18:11 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:42
529
0
ВИДЕО. Лунин с партнерами поздравили Винисиуса с наградой лучшего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Игроки «Реала», включая вратаря Андрея Лунина, поздравили тренера Карло Анчелотти и форварда Винисиуса Жуниора, которые были признаны лучшим наставником года и лучшим игроком года ФИФА соответственно.

Украинский кипер стал 4-м в голосовании на лучшего вратаря.

«Благодарю вас всех, без вас я бы не получил эту награду. Вы – часть моей семьи, а мне было очень важно завоевать эту награду», – сказал Винисиус.

Наставник Карло Анчелотти был признан лучшим тренером года.

«Хочу разделить награду с вами, потому что тренер не может стать лучшим без игроков. Это не индивидуальная награда. Благодарю вас за усилия и качество, потому что после всех этих лет мы сохраняем хорошие личные отношения, а это очень важно», – сказал Анчелотти.

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лучший игрок награды ФИФА Андрей Лунин Винисиус Жуниор Карло Анчелотти Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: Marca
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