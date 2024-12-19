Предложили 20 млн в год. Ливерпуль пытается удержать своего лидера
Трент Александер-Арнольд еще не определился со своим будущим
«Ливерпуль» предложил звездному защитнику Тренту Александеру-Арнольду улучшенный контракт, согласно которому игрок будет получать 20 млн евро в год (в течении четырех лет).
Издание CaughtOffside сообщает, что сам игрок не определился со своим будущим из-за интереса со стороны мадридского «Реала». Испанский клуб собирается встретиться с Трентом в январе и обсудить с игроком дальнейшее продолжение карьеры в Ла Лиге.
Руководство «мерсисайдцев» попытается сделать все возможное, чтобы Александер-Арнольд продлил контракт в декабре, так как в следующем году «Ливерпуль» собирается сосредоточиться полностью на выступлениях на футбольном поле.
Защитник пока никак не комментировал свои плани и еще не решил, где планирует играть дальше.
В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
🚨 EXCLUSIVE 🚨— CaughtOffside (@caughtoffside) December 18, 2024
💥 Liverpool have made a NEW and improved contract offer to Trent Alexander-Arnold...
Plus latest on Mohamed Salah and Virgil van Dijk...👀
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