Предложили 20 млн в год. Ливерпуль пытается удержать своего лидера

«Ливерпуль» предложил звездному защитнику Тренту Александеру-Арнольду улучшенный контракт, согласно которому игрок будет получать 20 млн евро в год (в течении четырех лет).

Издание CaughtOffside сообщает, что сам игрок не определился со своим будущим из-за интереса со стороны мадридского «Реала». Испанский клуб собирается встретиться с Трентом в январе и обсудить с игроком дальнейшее продолжение карьеры в Ла Лиге.

Руководство «мерсисайдцев» попытается сделать все возможное, чтобы Александер-Арнольд продлил контракт в декабре, так как в следующем году «Ливерпуль» собирается сосредоточиться полностью на выступлениях на футбольном поле.

Защитник пока никак не комментировал свои плани и еще не решил, где планирует играть дальше.

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

🚨 EXCLUSIVE 🚨



💥 Liverpool have made a NEW and improved contract offer to Trent Alexander-Arnold...



Plus latest on Mohamed Salah and Virgil van Dijk...👀



Full details below...👇👇