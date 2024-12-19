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Англия
19 декабря 2024, 15:56 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:57
1194
0

Предложили 20 млн в год. Ливерпуль пытается удержать своего лидера

Трент Александер-Арнольд еще не определился со своим будущим

19 декабря 2024, 15:56 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:57
1194
0
Предложили 20 млн в год. Ливерпуль пытается удержать своего лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

«Ливерпуль» предложил звездному защитнику Тренту Александеру-Арнольду улучшенный контракт, согласно которому игрок будет получать 20 млн евро в год (в течении четырех лет).

Издание CaughtOffside сообщает, что сам игрок не определился со своим будущим из-за интереса со стороны мадридского «Реала». Испанский клуб собирается встретиться с Трентом в январе и обсудить с игроком дальнейшее продолжение карьеры в Ла Лиге.

Руководство «мерсисайдцев» попытается сделать все возможное, чтобы Александер-Арнольд продлил контракт в декабре, так как в следующем году «Ливерпуль» собирается сосредоточиться полностью на выступлениях на футбольном поле.

Защитник пока никак не комментировал свои плани и еще не решил, где планирует играть дальше.

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Трент Александер-Арнольд продление контракта
Микола Титюк Источник: Caughtoffside
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