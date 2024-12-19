Украина. Премьер лига19 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:12
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Решают главную проблему. Клуб УПЛ подписывает форварда
Левый Берег подпишет Ризныка
19 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:12
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Клуб УПЛ Левый Берег договорился о подписании форварда Андрея Ризныка, который перейдет в состав одного из аутсайдеров чемпионата на правах свободного агента.
Сообщается, что 24-летний игрок получил контракт на два года. Ризнык выступал в Первой лиге, забив 7 голов в десяти встречах в составе Нивы Тернополь.
Игра в атаке была главной проблемой Левого Берега в первой части сезона – команда забила лишь 9 голов, меньше всех в чемпионате.
Левый Берег ушел на перерыв на 13-й позиции чемпионата.
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