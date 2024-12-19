Решают главную проблему. Клуб УПЛ подписывает форварда

Клуб УПЛ Левый Берег договорился о подписании форварда Андрея Ризныка, который перейдет в состав одного из аутсайдеров чемпионата на правах свободного агента.

Сообщается, что 24-летний игрок получил контракт на два года. Ризнык выступал в Первой лиге, забив 7 голов в десяти встречах в составе Нивы Тернополь.

Игра в атаке была главной проблемой Левого Берега в первой части сезона – команда забила лишь 9 голов, меньше всех в чемпионате.

Левый Берег ушел на перерыв на 13-й позиции чемпионата.