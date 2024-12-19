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Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 17:24 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:03
1008
1

Усиление атаки. Александрия подписала европейского легионера

Теди Цара станет игроком «горожан»

19 декабря 2024, 17:24 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:03
1008
1
Усиление атаки. Александрия подписала европейского легионера
Top Channel. Теди Цара

Албанский вингер албанского «Партизани» Теди Цара станет игроком «Александрии», сообщает спортивный директор клуба Иван Телько.

По информации источника, 24-летний футболист уже стал игроком клуба и в ближайшее время присоединится к украинской команде. Скоро пройдет официальный анонс трансфера.

У Теди есть 2 сыгранных матча за сборную Албании. В текущем сезоне Теди Цара провел 21 матч на клубном уровне, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось о том, что стала известна дата возвращения «Александрии» из отпуска.

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Данііл Киріяка Источник: ФК Александрия
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Gargantua81
олбанизация украинского футбола
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