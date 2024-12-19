Усиление атаки. Александрия подписала европейского легионера

Албанский вингер албанского «Партизани» Теди Цара станет игроком «Александрии», сообщает спортивный директор клуба Иван Телько.

По информации источника, 24-летний футболист уже стал игроком клуба и в ближайшее время присоединится к украинской команде. Скоро пройдет официальный анонс трансфера.

У Теди есть 2 сыгранных матча за сборную Албании. В текущем сезоне Теди Цара провел 21 матч на клубном уровне, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось о том, что стала известна дата возвращения «Александрии» из отпуска.