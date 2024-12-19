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  4. Результаты улучшатся? Клуб АПЛ, в котором играет украинец, сменил владельца
Англия
19 декабря 2024, 15:02 |
211
2

Результаты улучшатся? Клуб АПЛ, в котором играет украинец, сменил владельца

Компания The Friedkin Group приобрела «Эвертон» и сделала заявление

19 декабря 2024, 15:02 |
211
2
Результаты улучшатся? Клуб АПЛ, в котором играет украинец, сменил владельца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Компания Roundhouse Capital Holdings Limited, входящая в состав The Friedkin Group, официально приобрела клуб Английской Премьер-лиги – «Эвертон». Об этом сообщила пресс-служба «ирисок» в своих социальных сетях.

Марк Уоттс, вступающий в должность председателя футбольного клуба «Эвертон» сообщил:

«Сегодня знаменательное и важное событие для The Friedkin Group, поскольку мы становимся владельцами этого культового футбольного клуба. Мы стремимся привести «Эвертон» в захватывающую новую эру как на поле, так и за его пределами.

Обеспечение немедленной финансовой стабильности клуба было ключевым приоритетом, и мы рады, что добились этого. Хотя возвращение «Эвертона» его законного места в таблице Премьер-лиги займет время, сегодня – первый шаг на этом пути».

В «Эвертоне» играет украинский защитник Виталий Миколенко. Клуб набрал 15 баллов и занимает 16-е место.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко
Микола Титюк Источник
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Перець
вже скільки їх змінилось а толку
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+1
Gargantua81
трансферы нужны. команда кадрово очень убогая
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+1
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