Результаты улучшатся? Клуб АПЛ, в котором играет украинец, сменил владельца

Компания Roundhouse Capital Holdings Limited, входящая в состав The Friedkin Group, официально приобрела клуб Английской Премьер-лиги – «Эвертон». Об этом сообщила пресс-служба «ирисок» в своих социальных сетях.

Марк Уоттс, вступающий в должность председателя футбольного клуба «Эвертон» сообщил:

«Сегодня знаменательное и важное событие для The Friedkin Group, поскольку мы становимся владельцами этого культового футбольного клуба. Мы стремимся привести «Эвертон» в захватывающую новую эру как на поле, так и за его пределами.

Обеспечение немедленной финансовой стабильности клуба было ключевым приоритетом, и мы рады, что добились этого. Хотя возвращение «Эвертона» его законного места в таблице Премьер-лиги займет время, сегодня – первый шаг на этом пути».

В «Эвертоне» играет украинский защитник Виталий Миколенко. Клуб набрал 15 баллов и занимает 16-е место.