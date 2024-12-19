ОФИЦИАЛЬНО. Верес разорвал сотрудничество с центральным защитником

Ровенский «Верес» официально простился с 24-летним центральным защитником Александром Мельником.

Как сообщает пресс-служба клуба, сотрудничество было разорвано по согласию обеих сторон.

Присоединился к команде Александр в январе 2024 года. За этот период, суммарно, Александр провел за «Верес» два поединка – результативными действиями не отмечался.

Напомним, что ранее клуб объявил о прекращении контракта с другим игроком, Денисом Свитюхом.