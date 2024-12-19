Украина. Премьер лига19 декабря 2024, 18:31 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:39
1018
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес разорвал сотрудничество с центральным защитником
Александр Мельник покинул ровенскую команду
19 декабря 2024, 18:31 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:39
1018
0
Ровенский «Верес» официально простился с 24-летним центральным защитником Александром Мельником.
Как сообщает пресс-служба клуба, сотрудничество было разорвано по согласию обеих сторон.
Присоединился к команде Александр в январе 2024 года. За этот период, суммарно, Александр провел за «Верес» два поединка – результативными действиями не отмечался.
Напомним, что ранее клуб объявил о прекращении контракта с другим игроком, Денисом Свитюхом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 19 декабря 2024, 13:55 13
Соперник не оценил старания украинского чемпиона
Бокс | 19 декабря 2024, 09:01 0
Джеймс Али Башир ждет победы украинского чемпиона
Футбол | 19.12.2024, 17:31
Футбол | 19.12.2024, 16:58
Футбол | 18.12.2024, 20:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.12.2024, 14:41 4
18.12.2024, 12:01 66
18.12.2024, 13:23 6
17.12.2024, 20:07 4
17.12.2024, 23:47 5
19.12.2024, 07:53 1
18.12.2024, 11:27 4
19.12.2024, 08:25 1